Этот четверг хорош для смены обстановки

Убывающая Луна 27 мая будет в Стрельце. Важно навести порядок в делах, сосредоточиться на мельчайших деталях. Последовательные и обдуманные действия приведут к успеху. Удачными окажутся поездки к родным. Не стоит прятать чувства от любимого человека.

Овен

Не особо удачным окажется этот четверг для Овнов. Решить давнюю проблему не удастся. Отношения с окружающими, в том числе близкими людьми не заладятся. Чтобы не остаться без денег, следует ограничить до минимума траты и отказаться от займов.

Телец

Как ни тяжело будет Тельцам, нужно отнестись к любым сложностям легко. Желательно быть предельно внимательным в пути. Возможны необычные встречи и знакомства с интересными людьми. Подходящее время для приобретений. Хорошо бы поехать в отпуск.

Близнецы

На работе Близнецов ожидает суета, и расчет на спокойствие не оправдается. Мелкие ошибки вы сумеете исправить и добьетесь желаемых результатов. Продать или купить то, что было намечено, получится. Следует быть экономнее и не брать ничего в кредит.

Рак

Выполнить поставленные задачи Раки смогут. Посещение мероприятия поможет сделать карьеру. Есть вероятность неожиданного получения денег и подарков. Не исключены приятные сюрпризы. Посоветуйтесь с близкими о планах на ближайшее время.

Лев

Взвесив "за" и "против", а также приложив максимум усилий, Львы справятся со всеми делами. Можно поразмышлять о полученных заманчивых предложениях. Интересными окажутся короткие поездки. Непросто сложатся личные отношения: прошлое даст знать о себе.

Дева

Реализовать давние замыслы сумеют Девы. Работать будет непросто из-за постоянных обращений коллег и общения с руководством. Воспользуйтесь подсказками интуиции. Не исключено посещение интересных мест. Следите за питанием. Вечером ждите гостей.

Весы

Напряженно будет идти работа у Весов. Пора задуматься о смене деятельности. Держите эмоции под контролем, избегайте ссор. Благодаря решительности вы достигнете успехов. Старые знакомые помогут осуществить новые планы. Удачно сложатся поездки.

Скорпион

Чтобы разобраться с делами, Скорпионам важно не торопиться. Дальние поездки откроют новые перспективы. Не исключено получение подарков и денег. Есть вероятность приобрести давно желаемые вещи или предметы. Вечером уделите время отдыху.

Стрелец

Важные задачи Стрельцы выполнят. Разумный подход и умение идти на компромисс помогут в общении с окружающими. Можно развлечься, встретиться с друзьями, устроить романтический ужин с любимым человеком. Семейным предстоит немало хлопот по дому.

Козерог

Из любых ситуаций Козерогам нужно выходить достойно. Смело беритесь за новые дела, реализуйте замыслы, отправляйтесь в поездки. Есть шанс завести знакомства, которые пригодятся в дальнейшем. Предусмотрительность убережет от ссор с близкими.

Водолей

Достичь поставленных целей Водолеям удастся, если действовать крайне осторожно. Серьезные проблемы возникнут с финансами. До того как подписывать документы, предельно внимательно прочитайте их. Решение бытовых вопросов может потребовать больших затрат.

Рыбы

Начатое кем-то дело Рыбы успешно завершат. Благодаря этому дастся получить полезный опыт. Есть вероятность найти применение своим способностям. Воздержитесь от незапланированных расходов. Потребуется время, чтобы восстановить силы. Следите за питанием. До этого "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю – с 24 по 30 мая. В эти семь дней желательно избегать стрессов.

