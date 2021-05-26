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Православные чтут 27 мая Исидора Блаженного. Он был провидцем и чудотворцем.
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 27 МАЯ
В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей – ведь было тепло, можно погреться, Огуречник – за то, что в это время принято было сажать огурцы.
Звали и Сивером. Наши предки верили, что он управляет северным ветром, и считали, что с этого дня заморозков уже не будет.
Крестьяне в этот день не только сажали огурцы. Если на ивах не было пыли в виде перьев, сеяли лен и другие культуры.
Также читали заговоры на богатство семьи. А еще пристально следили за погодой, чтобы узнать, какими окажутся ближайшие дни, лето и урожай.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 27 МАЯ
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 МАЯ
Утром не стоит заворачивать домой с середины пути, или неудачи будут преследовать. Споткнувшись на пороге, тотчас входить в жилище не разрешается, иначе грозит ссора с кем-то из близких.
Обсуждать и решать вопросы, тем более финансовые, за столом с углами не положено: договориться не удастся. Запрещено с утра до вечера находиться в одной одежде – это помешает реализовать планы.
Спать на одной подушке нескольким людям, в том числе супругам, нежелательно, а то на следующий день мысли спутаются. Не годится думать о плохом, злиться, ругаться скверными словами и отворачиваться от того, кому необходима помощь.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 27 МАЯ
Желательно работать в огороде. Разрешается посадить кустарник, загадав при этом желание: согласно поверью, когда он подрастет и зацветет, все исполнится. Следует терпеливо воспринимать происходящее.
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