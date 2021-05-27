Оставлять в доме немытую посуду, грязь и беспорядок не следует, а то вместо денег в кошельке мусор окажется

Верующие 28 мая поминают святого Пахомия. Отслужив в армии, он ушел в пустыню, где принял христианство и построил несколько монастырей.

Традиции и обычаи 28 мая

Наши предки именовали святого Пахом Теплый, прозывали и Бокогреем. С этого дня окончательно становилось тепло, можно было погреться на солнышке.

Крестьяне старались до полудня закончить посев льна, овса и пшеницы. Еще сажали огурцы. Верили, что все семена, брошенные в землю 28 мая, быстро взойдут, заколосятся и зазеленеют на глазах, а также дадут богатый урожай.

Также на Руси считали: какая погода на Пахома, таким будет и лето.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 28 МАЯ

Багряный восход предвещает засушливое лето и пожары.

Если дым от костра клубится, дождь будет идти весь день.

Восточный ветер во время осадков сулит их прекращение.

Появившаяся после дождя радуга указывает на окончательный уход ненастья.

Все ласточки и стрижи вернулись с юга, значит, ожидается потепление.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 МАЯ

Вытираться чужим полотенцем не рекомендуется, а то придется отвечать за ошибки других и разбираться с чужими проблемами. Запрещено оставлять в доме немытую посуду, грязь и беспорядок: вместо денег в кошельке мусор окажется.

Не стоит сажать бобовые, кабачки и капусту – они не дадут хороших плодов. Брать сразу в руки деньги от кого-то, даже сдачу от продавца, нежелательно: придется рассчитываться по чужим долгам. Делиться любовными планами незамужним девицам не следует, иначе они не реализуются.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 28 МАЯ

Следует навести идеальный порядок в доме. Желательно отремонтировать инвентарь, почистить инструменты.

На днях стало известно о церковных праздниках в июне 2021 года. В первом летнем месяце верующие отметят четыре основных православных торжества.

