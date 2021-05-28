Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Церковь особо чтит 29 мая игумена из
Египта Феодора. Его называют Освященным за праведную жизнь.
В народе преподобного величали Федором. Его прозвали Житником, так как было принято сеять яровые, в основном – жито, иногда ячмень и другие.
На Руси готовились к свадьбам. Верили, что для такого наступило более подходящее время: если начать подготовку в этот день, то будущие супруги проживут счастливо.
Не следует в этот день оставлять пищу на тарелках, иначе в дальнейшем придется питаться объедками. Использовать ложки тоже не положено: горе в дом придет. Наводить порядок в жилище, в то время как на огороде работа не выполнена, не разрешается, а то урожай бедный будет.
Много запретов касалось подготовки к бракосочетанию. Матери жениха не позволено выбирать свадебную одежду невесте и полотенце под ноги молодоженам – это приведет к ссорам свекрови и невестки. Не стоит брать у родных обручальные кольца: будущие супруги будут лгать друг другу. Подругам невесты не годится покупать на свадьбу одинаковые платья, в противном случае будущий муж станет изменять жене.
На стол в этот день желательно подавать любые блюда, кроме первых. Остатки еды нужно отдать домашним животным. В огороде следует навести порядок: убрать сорняки, полить грядки и т.п.
Разрешено планировать свадьбу и готовиться к ней. Мать невесты должна покупать ей наряд и полотенце под ноги молодоженам, а туфли будущей новобрачной позволено выбирать только ей самой, причем без родных и подруг.
Ранее стало известно, что нельзя делать во время красной Луны. Это
необычное и редкое космическое явление негативно
влияет на самочувствие людей.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства