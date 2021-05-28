Некоторых удача подстерегает уже за углом

Популярный астролог Василиса Володина дала прогноз на первый летний месяц и рассказала, чего ждать каждому знаку зодиака. Это время будет непростым из-за череды затмений и ретроградного Меркурия.

Для Овнов начало июня будет напряженным – представители знака будут злиться, а также погрязнут в делах. Однако после 12 числа ситуация начнет улучшаться и эмоции поутихнут.

Июнь может стать для Близнецов судьбоносным временем. Экс-ведущая "Давай поженимся!" советует слушать себя, а не других людей.

Ракам предстоит тяжелое испытание, но запас энергии позволит им выйти победителями. С 11 числа нужно подводить итоги последних дел.

Первый месяц лета откроет во Львах второе дыхание – вы будете творить, действовать и заниматься спортом. С 16 по 18 июня представители знака получат сигнал от Вселенной, как действовать дальше.

Дев также ждет непростой месяц. Грандиозным планам не суждено сбыться. Вам будет казаться, что все ваши усилия напрасны. Однако астролог призывает не отчаиваться – с 10 июля все наладится.

Весы проведут июнь, занимаясь наконец-то приятной работой и своей личной жизнью. С 11 по 15 июня могут произойти важные знакомства, а с 22 по 26 – берегитесь критики со стороны окружающих.

Скорпионы будут бороться за чужие ценности в начале июня 2021 года, но затем смогут заняться своими делами. В начале месяца не рассчитывайте на мужчин, в конце – на женщин.

Стрельцы почувствуют себя как никогда счастливыми. Однако стоит быть осторожными с финансами, а вот в любви вам может повезти.

Козероги будут не очень дружелюбны в начале июня, считая, что окружающие должны завладеть вашим вниманием. Стоит пересмотреть свою позицию по этому вопросу. Также Володина в своем прогнозе, опубликованном в "Ютуб", предупреждает, что представителей знака ждут мелкие расходы.

Водолеи вздохнут свободно. Вы получите приличную сумму денег, которую не стоит тратить сразу. Возможно, такой подарок судьбы вновь будет не скоро, но это станет поводом для собственного роста.

Рыб ждет очень удачное лето. Однако проявлять чрезмерную активность не стоит – будьте деятельны и не отказывайтесь от того, что дарит вам Вселенная.