Этот день не подходит для путешествий и походов в лес

В эту дату православные чтут святую Евдокию Дмитриевну. На Руси этот день прозвали Евдокией Свистуньей, так как ветер очень сильно дует, напоминая свист. Также наблюдают за погодой – какой выдастся, таким и будет лето.

Традиции и обычаи 30 мая

В это время огородники высаживают на грядки картофель, перец и помидоры, так как земля после майских дождей наконец пропитывается влагой.

Приметы и суеверия на 30 мая

1. Если прохладно и дождливо, летом жары и засухи ждать не стоит.

2. Луна растет – будет дождь. Дятел стучит – тоже к осадкам.

3. Если дождя в этот день нет, осень наступит рано.

Что нельзя делать 30 мая

1. В этот день не стоит делать поспешных выводов и решений. Спонтанность может сыграть злую шутку – есть риск быть обманутым или потерять деньги.

2. Нельзя есть кашу и макароны в этот день.

3. 30 мая принято отказываться от вечеринок и застолий, а также алкоголя.

4. Не стоит отправляться в поездку в эту дату, а также заводить новые знакомства. Это к несчастьям.

5. Опасно ходить в лес – змеи просыпаются и могут укусить.

Что можно делать 30 мая

На Руси в эту дату хозяйки готовили блюда из картофеля. Наши предки верили, что чем больше блюд будет на столе из этого овоща, тем лучше выдастся урожай. При этом все яства нельзя оставлять на следующий день.

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