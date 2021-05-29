Некоторым людям крупно повезет

29 мая произошло соединение Венеры с Меркурием. Астролог Анастасия Широкова предупредила, как это явление отразится на жизни представителей разных знаков зодиака.

По словам Широковой, наиболее остро соединение двух планет прочувствуют Близнецы. Звезды обещают рожденным под этим знаком зодиака возвращение долга или встречу с бывшим избранником. Однако не стоит терять голову и бросаться в омут прошедшей любви.

Что касается Стрельцов, то им скорее всего придется решать проблемы, связанные с личной жизнью, передает "Пятый канал".

Анастасия отметила, что Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги вряд ли прочувствуют на себе влияние астрономического явления. А вот Овны и Львы благодаря ему могут получить какие-то крупные подарки. Вполне возможно, что им предложат помощь в решении финансовых проблем.

Если Весы и Водолеи окажутся в затруднительной ситуации, то им на помощь придут родные и друзья. Главное, раньше времени не опускать руки.

Астролог призвала Рыб и Дев быть особенно осторожными. Дело в том, что в ближайшее время они могут столкнуться с мошенниками.

При этом Широкова посоветовала не принимать сделанный ею прогноз близко к сердцу.

"Относиться ко всему этому слишком трагически не стоит по причине быстрого изменения ситуации – Венера и Меркурий очень быстробегущие планеты", – объяснила она.

Ранее Василиса Володина поделилась прогнозом на неделю с 31 мая по 6 июня.