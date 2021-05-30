Приметы на 31 мая: что нельзя делать в день Федота Овсяника

Приметы на 31 мая: что нельзя делать в день Федота Овсяника
Фото: pixabay.com
продолжениеПриметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого
Незамужним девушкам не стоит проводить вечер дома

31 мая на Руси прозвали днем Федота Овсяника. Главные символы этого народного праздника – дуб, овес и лен.

Что можно делать 31 мая 2021 года

В этот день крестьяне сеяли лен. Многие приметы были связаны с дубом, который у наших предков пользовался большим уважением. Так, 31 мая, чтобы почтить это дерево, специально варили кисель из овса и выливали под его корни. При этом пить такой кисель считалось плохой приметой.

На Федота Овсяника лечили больную спину – знахари произносили над страдающим человеком специальные заговоры. По приметам во время этого обряда нужно было держать в руках веточку осины.

Что нельзя делать на Федота Овсяника

  • Суеверные люди говорили, что девушкам, которые хотят завести семью, не стоит сидеть дома. Чтобы не остаться в одиночестве, нужно обязательно хотя бы ненадолго выйти. Тогда, по приметам, можно вскоре выйти замуж.
  • Если вас кто-то позвал, нельзя оборачиваться. Народные приметы гласят, что это могут быть происки нечисти. Нужно подождать, пока к вам подойдут.
  • Дурной приметой считается в этот день дать кому-то ключи от дома или от своего кабинета на работе. Это к плохим переменам – придется искать либо новое жилье, либо новое место работы.

Приметы на 31 мая

Если на улице тепло и в этот день зацвела рябина – значит, и лето будет погожим.

Особое внимание стоит уделить снам. Суеверные говорят, что если снится что-то нехорошее – сбудется. А счастливые сны, увиденные в это время, как правило, "пустые". Так, если вы во сне увидели, что падаете – это к болезни. Если с вами кто-то разговаривает, но вы не видите собеседника – значит, вам грозит опасность.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость248829
Пожаловаться Ответить
Не могу понять для чего вообще занимать пространство интернета ,не все ведь так богопослушны что бы наушения какой то Кристины Черниковой служили догмой соответствия действия по жизни. Никого не интересует что делали эти семь дев с федотом,прелюбодействовали или косили травку на лугу с Федотом,дело в другом,мало народу в век IT верящих таким чернушкам как кристина.Не оглашает же С.Щойгу что после начала ядерной войны всем надо соблюдая правила движения двигаться в сторону кладбища,какой то тупизм,мусор интернета,посмотрела бы в подьездах,шприцы,валяющиеся бычки от косяков,секс малолеток?
АлександрГость
Пожаловаться Ответить
в приметах как в жизни,плохое приходит легко,а хорошее почти никогда
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей