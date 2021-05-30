Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Каким будет понедельник, 31 мая, расскажут звезды.



Овен

В этот день не стоит принимать поспешных решений. Тщательно все обдумайте – здесь к месту будет поговорка "Семь раз отмерь, один – отрежь". Есть вероятность, что ваши действия 31 мая 2021 года не одобрят близкие или друзья. Прислушайтесь к их мнению, примите во внимание важные замечания.

Телец

У Тельцов в понедельник – удачный день на работе. Ваше трудолюбие заметит начальство. Звезды говорят, что вложенные в проекты усилия будут вознаграждены. От крупных покупок и спонтанных трат лучше отказаться.

Близнецы

У одиноких представителей этого знака зодиака, возможно, будет романтическая встреча. Кто знает, может, это начало серьезных отношений? Подходящий день для шопинга, а также прогулок на природе.

Рак

31 мая предстоит насыщенный день. Если вы с головой погрузитесь в работу, ваши труды будут вознаграждены. Помимо удовлетворения результатом, вы, возможно, получите и денежный бонус.

Лев

Львам звезды советуют в понедельник проявить себя и не отсиживаться в сторонке. Тогда на работе вас ждет успех. Не забывайте спрашивать совета у опытных коллег.

Дева

Усилия, которые вы приложите на работе 31 мая, во многом определят ваше финансовое благополучие в будущем. Не отказывайтесь от переговоров и сделок. Рассматривайте все предложения – вполне возможно, что хотя бы одно из них окажется весьма выгодным.

Весы

Весам звезды советуют меньше поддаваться влиянию окружающих и прислушиваться к себе. Действуйте так, как считаете нужным. В личной жизни у многих представителей этого знака пока затишье. Но не отчаивайтесь – стоит просто отпустить ситуацию, и вторая половинка найдется.

Скорпион

Удачный день для незамужних дам. Звезды говорят, что ваш мужчина, вероятно, готовится преподнести сюрприз и сделать предложение. Благоприятное время для покупки того, о чем вы давно мечтали.

Стрелец

31 мая вас ждет приятное известие, касающееся работы, говорят звезды. Возможно, начальство, наконец, повысит зарплату. Хороший результат принесет работа в команде. Не забывайте обсуждать важные моменты с коллегами.

Козерог

Козерогам 31.05.2021 стоит тщательнее следить за здоровьем. На пользу пойдет поход в спортзал или активные занятия на свежем воздухе. Постарайтесь отказаться от вредной еды и перекусов на бегу.

Водолей

У представителей этого знака понедельник станет важным днем. Возможны поистине судьбоносные перемены. Что бы ни происходило, постарайтесь держать себя в руках.

Рыбы

31 мая опасайтесь сплетен и интриг. Возможно, кто-то будет строить козни за вашей спиной. Постарайтесь не откровенничать с малознакомыми людьми.

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