Каким знакам чаще везет с деньгами: таролог дала ответ

К каким знакам зодиака липнут деньги: таролог дала ответ
Фото: www.pixabay.com
Некоторым повезло родиться под счастливой финансовой звездой

Известно, что удача по-разному обходится с людьми. Кому-то все дается легко, другим приходится прикладывать немало усилий для достижения цели. По мнению сведущего в этом вопросе эксперта Галины Янко, ряду знаков зодиака повезло с деньгами: к ним финансовая фортуна с самого рождения провернулась лицом.

Козерог

Представители этого знака являются настоящими магнитами для денег. Трудолюбие и упорность обеспечивают финансовую независимость Козерогов. При этом их взвешенные решения позволяют многократно приумножить имеющиеся капиталы.

Скорпион

Для Скорпионов очень важно быть среди лидеров. Они часто ввязываются в карьерную гонку или начинают соперничать с самыми успешными окружающими. Такая черта характера позволяет Скорпионам добиваться невиданных высот в сфере финансового благополучия.

Дева

Представителей этого знака зодиака сложно назвать людьми, которые гонятся за деньгами и наживой. Однако врожденная самокритика и стремление к совершенству позволяют Девам с легкостью продвигаться по карьерной лестнице и зарабатывать хорошие деньги.

Рыбы

У Рыб отлично развита интуиция, которая подсказывает им правильные решения в самых сложных ситуациях. Кроме того, представители этого знака воспринимают жизненные трудности как вызов и готовы идти вперед, несмотря на все невзгоды. Такие характеристики позволяют им добиться отличного результата в трудовой деятельности, отмечала таролог в беседе с изданием "Телепрограмма".

Телец

Любовь к роскошной жизни и желание ни в чем себе не отказывать двигают Тельцов к новым завоеваниям. Жизненный комфорт является одним из важнейших требований представителей этого знака. Для того чтобы добиться хорошего уровня дохода, Тельцы готовы много работать. Вселенная поощряет такое упорство и обеспечивает их финансовой независимостью.

Ранее был опубликован финансовый гороскоп на июнь. Некоторых знаков зодиака ждет удача в материальной сфере.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей