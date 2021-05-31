В этот вторник слишком велико будет эмоциональное напряжение, стоит успокоиться, чтобы избежать нервного срыва

Убывающая Луна 1 июня будет в знаке Водолея. Чтобы справиться с важными делами, нужно держать себя в руках. Следует избавиться от негатива. В общении надо быть тактичнее и деликатнее. Снять усталость и восстановить силы помогут отдых и здоровый сон.

Овен

Для активной работы Овнам будет явно не хватать сил и времени. Также придется на ходу менять планы. Все это скажется на состоянии: вы заметно устанете. Поезжайте со второй половинкой за город, на природу, к озеру, реке, прогуляйтесь. Избегайте лишних расходов.

Телец

Умение сконцентрироваться, верно расставить приоритеты поможет Тельцам быстро решить массу серьезных вопросов и достичь успехов во многом, если не во всем. Однако вызванное насыщенной работой напряжение отразится на самочувствии – вам потребуется отдых.

Близнецы

Преодолеть возникшие трудности и укрепить свой авторитет Близнецы 01.06.2021 сумеют, приложив максимум усилий. Обсуждение имущественных и финансовых вопросов отложите. Не исключено, что у вас начнется служебный роман, который пригодится в дальнейшем.

Рак

Удача на каждом шагу ожидает Раков. Откроются новые перспективы, поступят очень выгодные предложения, которые стоит принять. Надо держать эмоции под контролем и не забывать о самодисциплине. Полученные неожиданно деньги можно потратить на давнюю мечту.

Лев

Хорошенько потрудиться 01.06. нужно Львам, чтобы добиться поставленных целей. Отбросьте незначительные детали и займитесь только наиболее важным. Хорошо сложится поездка. Не исключены интересные встречи, приятное общение со старыми знакомыми.

Дева

Отношения с начальством и коллегами у Дев не заладятся. Возникнут серьезные финансовые проблемы. Необходимо выполнить несколько практических задач, возможна полезная командировка. Принимать решения, которые повлияют на дальнейшую жизнь, нежелательно.

Весы

Астрологи советуют Весам браться только за те дела, что по силам. Задумайтесь о смене места работы и самообразовании. Избегайте поездок за рулем и чрезмерных физических нагрузок. Воздержитесь от шумной вечеринки дома, чтобы не поссориться с родными.

Скорпион

Много испытаний поджидает Скорпионов. Отложите путешествия. Главное – держите себя в руках, не выплескивайте негатив на окружающих. В семье не исключены потрясения, которые к вечеру положительно разрешатся. Желательно побывать в кино или театре.

Стрелец

Завершить старые дела и взяться за новые успеют Стрельцы. Никому не удастся обмануть или запутать вас 1 июня. Чтобы не обидеть близких, а также избежать конфликтов, высказывайтесь тактичнее и вежливее. Приобретите одежду и текстиль для дома. Можно начинать ремонт.

Козерог

Действовать крайне осторожно и аккуратно необходимо Козерогам. Следует проявить изобретательность и находчивость. Пригодится ранее полученный опыт. Рассчитайтесь по долгам, внесите платежи по кредитам. Общение с близкими порадует. Берегите здоровье.

Водолей

Личные проблемы отрицательно скажутся на работе Водолеев. Не отвлекайтесь, а то руководитель будет сильно недоволен. Принимайте серьезные решения, используя подсказки интуиции – не ошибетесь. Выяснять отношения с любимым человеком не следует.

Рыбы

Очень долго трудиться придется Рыбам. За это вас ждет щедрое денежное вознаграждение. Уверенность в себе поможет достичь желаемых результатов не только на работе. У семейных намечаются перемены в жизни. Одиноким предстоит романтическое свидание.

До этого стало известно, на какие знаки зодиака повлияет коридор затмений с 26 мая по 10 июня. Одни испытают большую радость, другие будут страдать.

