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Христиане поминают 1 июня святого Иоанна Угличского. Его по приказу дяди – Ивана Грозного – 32 года держали в темнице.
Наши предки именовали дату днем Ивана Долгого. Они много трудились в это время, считая, что это принесет достаток в дом.
Было принято сеять пшеницу и сажать огурцы. Женщины пекли пироги и угощали ими нуждающихся и бедных, соседей и детей на улице.
Носить старую и грязную одежду не положено, чтобы неприятности не накликать. Тосковать и печалиться не рекомендуется: летом дожди будут заливать. Не стоит просить у кого-то или давать другим хлеб и соль, иначе ждет нищета и голод.
Плохо обращаться с растениями не разрешается – это приведет к болезням всей семьи. Младенца нежелательно оставлять одного, а то он станет кричать и плакать от испуга.
Рано утром хорошо бы выйти во двор и улыбнуться восходящему солнцу, тогда лето теплым будет. Желательно раздать испеченные пироги – это привлечет удачу и тем, кто угощает, и тем, кто берет. Следует надеть новый или чистый праздничный наряд, чтобы время с июня по август радостно прошло, и урожай богатый вырос. Также надо вынести из дома все старое и ненужное.
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