Приметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого

Приметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого
Фото: Przemyslaw Iciak/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 2 июня: что нельзя делать на Фалалея Огуречника-Огородника
В этот вторник нежелательно брать у других или давать кому-то хлеб и соль, иначе бедствовать и голодать придется

Христиане поминают 1 июня святого Иоанна Угличского. Его по приказу дяди – Ивана Грозного – 32 года держали в темнице.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 1 ИЮНЯ

Наши предки именовали дату днем Ивана Долгого. Они много трудились в это время, считая, что это принесет достаток в дом.

Было принято сеять пшеницу и сажать огурцы. Женщины пекли пироги и угощали ими нуждающихся и бедных, соседей и детей на улице.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 1 ИЮНЯ

  • Дождь в этот день предвещает сухое лето.
  • Если вороны сидят, повернувшись клювами в одну сторону, сильный ветер налетит.
  • Холодно на Ивана Долгого, значит, весь июнь так будет.
  • Поющие днем петухи и сильно пахнущие цветы сулят ненастье.
  • Красноватое небо – к сильному ливню.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ИЮНЯ

Носить старую и грязную одежду не положено, чтобы неприятности не накликать. Тосковать и печалиться не рекомендуется: летом дожди будут заливать. Не стоит просить у кого-то или давать другим хлеб и соль, иначе ждет нищета и голод.

Плохо обращаться с растениями не разрешается – это приведет к болезням всей семьи. Младенца нежелательно оставлять одного, а то он станет кричать и плакать от испуга.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 1 ИЮНЯ

Рано утром хорошо бы выйти во двор и улыбнуться восходящему солнцу, тогда лето теплым будет. Желательно раздать испеченные пироги – это привлечет удачу и тем, кто угощает, и тем, кто берет. Следует надеть новый или чистый праздничный наряд, чтобы время с июня по август радостно прошло, и урожай богатый вырос. Также надо вынести из дома все старое и ненужное.    

Недавно "Утро.ру" писало, как уберечь огород от дурного глаза. В этом помогут давние народные приметы и суеверия.     

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость253884
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Пишите, что нельзя в этот день давать кому-либо хлеб, соль. И тут же пишите, что надо в этот день раздать пироги. Вы сами читаете что пишите. Как вас понимать?
Гость253502
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А у природы нет плохой погоды я люблю всякую погоду
...
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Гость253328
Я люблю дождь, поэтому я буду печалиться и тосковать)
Люблю дождь. Он идет весь день. На душе радость и спокойствие. Я кайфую и мысленно танцую под дождем
Гость253328
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Я люблю дождь, поэтому я буду печалиться и тосковать)
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