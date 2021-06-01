Из-за неожиданно возникших обстоятельств в эту среду придется на ходу менять планы

Убывающая Луна 2 июня переберется в созвездие Рыб. Благоприятное время для плодотворной работы и хорошего отдыха. Нужно держать эмоции под контролем, чтобы не сказать и не сделать то, о чем позже придется жалеть. Возможны приятные знакомства и начало новых головокружительных романов.

Овен

Оптимизм и вера в свои силы помогут Овнам преодолеть все возникшие на пути трудности. Чтобы реализовать замыслы, нужна поддержка авторитетных людей. С приобретениями и решением финансовых вопросов следует повременить. А вот в любви повезет.

Телец

Экономнее обращаться с деньгами надо Тельцам 02.06.2021: велик риск оказаться на мели, а то и угодить в долговую яму. С делами по дому вы справитесь. Удачной будет поездка. На светских мероприятиях есть шанс завести знакомства, которые пригодятся в дальнейшем.

Близнецы

Хорошо поработать надо Близнецам, пора для расслабления не наступила. Смело принимайтесь за новое дело и не жалейте сил – вас ждет успех и отличные перспективы. При этом будьте внимательны и осторожны. Есть вероятность помириться с теми, с кем в ссоре.

Рак

Хвататься за все дела сразу Ракам нежелательно. Выберите самые важные и займитесь сначала ими. Избегайте походов по большим местам торговли: вас могут обокрасть. Устройте встречу с друзьями или старыми знакомыми. Позаботьтесь о самочувствии, отдохните.

Лев

Повседневная работа доставит радость Львам 02.06. Вы получите от руководства задание, которое воодушевит, и сможете проявить все свои лучшие способности. Не исключена возможность отправиться в далекое и увлекательное путешествие, подготовьте все необходимое.

Дева

Знания и опыт Дев на работе оценят по достоинству. Очень велика вероятность получить повышение или солидную прибавку к зарплате. Приятным будет общение с близкими, вы хорошо проведете время. В личной жизни возможны перемены, хорошие или нет – зависит от вас.

Весы

Благодаря настойчивости в достижении целей и неиссякаемой энергии Весы добьются желаемых результатов во многом. Вам поступят довольно выгодные предложения, которые вы примете и останетесь довольны. Воздержитесь от приобретений и кредитов.

Скорпион

Тяжело придется 2 июня Скорпионам. Навалятся большие финансовые и личные проблемы. Успокойтесь и потерпите. Отложите дальние поездки. Если будете экономнее, сможете осуществить давнюю мечту. Избежать нервного истощения помогут длительная прогулка и сон.

Стрелец

Напряженная работа предстоит Стрельцам, трудиться придется не только за себя. Денежные трудности вы успешно преодолеете. Хорошее время для покупок. Семейным пора задуматься о том, где провести отпуск. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Козерог

Принять выгодные и правильные решения Козероги сумеют благодаря хорошо развитой интуиции. Можно себя побаловать чем-то вкусным или красивыми вещами, а то и давнее желание исполнить. Досуг, проведенный с друзьями и близкими, доставит много удовольствия.

Водолей

На работе у Водолеев 2 июня все пойдет привычным путем. Решать финансовые вопросы следует не спеша. Пришло время заняться домашними делами. Не исключено, что у вас завяжется служебный роман или произойдет встреча, которая полностью изменит жизнь.

Рыбы

Сложные дела Рыбам желательно отложить: переутомление способно вызвать обострение хронической болезни. Хорошее время для смены обстановки – отправляйтесь в поездку, она будет интересной. Вероятно знакомство, которое перерастет в роман.

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