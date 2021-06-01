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С 30 мая по 23 июня россияне переживают период ретроградного Меркурия. Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, представителям каких знаков зодиака повезет меньше остальных.
По словам Лозанчич, под прицелом оказываются доверчивые и слишком эмоциональные люди.
Парапсихолог призвала Рыб оставаться бдительными. В противном случае они могут стать объектом внушения. Близнецам тоже нужно быть начеку. Велика вероятность того, что они столкнутся с трудностями и непредвиденными обстоятельствами.
Девам в период ретроградного Меркурия придется забыть о своей любви к перфекционизму. Явление попросту не даст возможности выполнить все дела идеально и соблюсти даже мелкие нюансы.
Стрельцам до 23 июня лучше отказаться от новых проектов. Все начинания вряд ли обернутся большим успехом. Также не следует завышать собственные возможности и пытаться прыгнуть выше головы, передает "Москва24".
Специалист отметила, что в первый месяц лета бдительность понадобится абсолютно всем. Дело в том, что явление ретроградного Меркурия спутывает карты и вводит в заблуждение. Попасться на крючок могут даже самые трезво мыслящие люди.
Особый риск исходит от ситуаций, которые требуют собранности и точности.
"Нельзя давать непонятных и неясных обещаний, все должно быть очень корректно", – добавила Инга.
Не стоит идти на поводу у неясных ощущений, возникших под влиянием ретроградного Меркурия. Ни к чему хорошему это точно не приведет.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как защититься от воздействия ретроградного Меркурия.
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