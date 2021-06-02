В этот четверг желательно завершить все начатые дела

Убывающая Луна 3 июня останется в созвездии Рыб. Одних в этот день захватят эмоции, другие задумаются о переменах, третьим астрологи пророчат интересные знакомства и удачные приобретения. При этом всем будет не лишним позаботиться о здоровье.

Овен

Чрезмерное усердие в работе проявят Овны. И все же велик риск поссориться с руководителем. Важные дела и денежные вопросы желательно отложить. Семейным придется разбираться с бытовыми проблемами. Надо поберечься: не исключено ухудшение здоровья.

Телец

Браться за выполнение только перспективных задач нужно Тельцам. Допущенные ошибки следует исправлять побыстрее. Успеха достигнут только самостоятельные и трудолюбивые. Звезды не советуют брать в долг. Вероятны необычные знакомства и удачные приобретения.

Близнецы

Лишь сосредоточившись, Близнецы во всем добьются желаемых результатов. Финансов может заметно поубавиться. Общение будет складываться напряженно. Заниматься поиском нового места работы не стоит. А вот вечер с родными или друзьями пройдет отлично.

Рак

Позитива у Раков окажется немало. Можно воплотить в жизнь наиболее смелые замыслы. Подходящее время для получения новых знаний. От заграничной поездки лучше откажитесь. Есть шанс купить хорошие и нужные вещи. Вероятно начало захватывающего романа.

Лев

Выход из самых запутанных ситуаций Львы найдут, и даже со значительной выгодой для себя. Хороший момент для спокойного обсуждения любых проблем – и деловых, и личных. Заметные перемены уже маячат на горизонте. Вы определитесь с будущим.

Дева

Справиться с множеством задач Девам удастся благодаря помощи близких по духу людей. Избегайте перенапряжения, чтобы не ухудшилось самочувствие. В поездках возможны травмы. Одно из приятных знакомств способно перерасти в романтические отношения.

Весы

Необходимыми делами Весам надо заняться безотлагательно. За вами пристально наблюдают начальство и коллеги. Будьте осторожны: конкуренты могут помешать вам сделать карьеру. Откажитесь от приобретений. Сохраняйте оптимизм и выдержку.

Скорпион

Энергия Скорпионов окажется на исходе. Настроение будет меняться. Чтобы не сорваться, держите эмоции под контролем. Придется разбираться и с чужими проблемами, за что вас не поблагодарят. Уединяться не стоит, проведите свободное время с семьей и детьми.

Стрелец

Работа спустя рукава обернется для Стрельцов падением авторитета и снижением дохода. Нужно потрудиться, приложив максимум усилий, тогда вас ждет достойная награда. Есть вероятность приятных сюрпризов. Одиноким предстоит встреча со второй половинкой.

Козерог

Завершить дела, успеть больше и подумать об отпуске пора Козерогам. Есть шанс приумножить финансы. Займитесь благоустройством или ремонтом дома, наведите в нем порядок. Ближе к вечеру найдите время для отдыха и восстановления сил.

Водолей

Насыщенный день предстоит Водолеям. Новые замыслы способны открыть интересные перспективы или очередной источник прибыли. Трудное сначала общение все же наладится. Вопросы о покупке недвижимости будут решаться с трудом. Возможны перемены.

Рыбы

Достичь поставленных целей Рыбы сумеют благодаря высокой ответственности, умению правильно распределить время и энергичности. Смело рискуйте. Могут поступить заманчивые предложения о работе. Есть шанс приобрести жилье или автомобиль.

На днях был опубликован гороскопна неделю – с 31 мая по 6 июня. Звезды предвещают многим в эти семь дней изменения в жизни.

