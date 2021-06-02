Приметы на 3 июня: что нельзя делать в Оленин день

Приметы на 3 июня: что нельзя делать в Оленин день
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Надевать одежду темного цвета в этот четверг не стоит, а то испортятся отношения с любимым человеком: возможны измены, ссоры

Православные 3 июня особо чтут равноапостольных Константина и Елену. Этот царь первым в Риме официально разрешил принимать христианство, а его мать известна тем, что у нее были животворящий Крест, гроб Господень и другие реликвии Страстей.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 3 ИЮНЯ

На Руси дату называли в честь царицы – днем Елены, Алены, Еленой Льносейкой, Посевницей, Льняницей или Олениным днем. Считали, что имя ее похоже на распространенное и важное для народа растение – лен.

Его и сеяли после полудня 3 июня, при этом выполняя специальные ритуалы. В сеятели подбирали высоких мужчин – чтобы лен сильнее рос вверх, а некоторые женщины во время посева раздевались догола: по поверью, лен, увидев раздетую бабу, пожалеет ее и вырастет побольше – чтобы у бедной было из чего рубаху соткать.

Именовали день также Константин Овсяник. Сеяли в это время и овес.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 3 ИЮНЯ

  • Кукование кукушки сулит хорошую погоду.
  • Если звезд не видать или они тускло мерцают, пойдет дождь.
  • Луна опоясана кругами, значит, будет пасмурно.
  • Ненастье в этот день предвещает такую же осень.
  • Душно на утренней заре – к ухудшению погоды.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 ИЮНЯ

1. Не следует девушкам заплетать косы – волосы испортятся.

2. Женщинам не разрешается тепло одеваться: холод не уйдет.

3. Выбрасывать скорлупу от яйца не позволено, чтобы в доме всегда было взаимопонимание.

4. Стирать пыль на лампах не стоит, иначе ждут разочарования и обманы.

5. Запрещено носить одежду  темного цвета, а то испортятся отношения с любимым человеком: начнутся измены и ссоры.

6. Не рекомендуется, спорить, ругаться и сплетничать.

7. Поднимать найденные на земле сережки – это может навлечь болезнь.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 3 ИЮНЯ

Позволяется тщательно расчесать и распустить волосы, тогда они будут хорошо расти, станут длинными и не будут путаться. Следует надевать светлую одежду, чтобы помириться тем, кто в ссоре, и жить долго. Желательно, сварив яйцо, съесть его, а скорлупу растереть в порошок и рассыпать в доме – на здоровье и достаток.

Не так давно "Утро.ру" писало, какой рукой брать и отдавать деньги  Определенные ритуалы могут поспособствовать финансовому успеху.   

Полина ДОРОЖКИНА

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