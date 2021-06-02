Четырем знакам зодиака повезет в июне – прогноз Глобы

Четырем знакам зодиака повезет в июне – прогноз Глобы
Фото: Утро.ру
Одних ждет успех в любовных делах, а других – на работе

Павел Глоба сообщил, для каких знаков зодиака первый месяц лета будет наиболее удачным. Картину не испортит даже ретроградный Меркурий, который обещает сбить с толку многих людей.

Овны

К середине июня Овны смогут достичь больших успехов на любовном фронте. Проблемы и трудности будут обходить стороной рожденных под этим созвездием. В первый летний месяц представители данного знака зодиака могут позволить себе как следует отдохнуть. Астролог советует им отправиться туда, куда они давно хотели попасть.

Тельцы

Велика вероятность того, что в июне у Тельцов исполнятся заветные желания. Удача будет на их стороне, поэтому необходимо держать ее за хвост. Желательно пользоваться всеми предоставленными возможностями, пока благоприятный период не сменился разочарованием. Представителям этого знака зодиака важно доводить начатое до конца.

Раки

По словам Глобы, желаемое Раки получат ближе к концу июня. На протяжении всего месяца они будут в милости у звезд. Рожденные под этим созвездием смогут справиться с любыми задачами и достичь поставленных целей, пишет портал Slovofraza.

Львы

Львы смогут проявить себя на работе. Дела, связанные с их видом деятельности, будут даваться легко. Сохранив позитивный настрой, они преумножат свой успех.

Ранее Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака ждет неудачный июнь. Особенно осторожными должны быть Стрельцы, Тельцы, Скорпионы и Рыбы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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