Эта пятница подходит для повседневной работы и выполнения домашних дел

Убывающая Луна 4 июня окажется в знаке Рыб. В такое время хорошо обсуждать серьезные вопросы, выполнять повседневные задачи и налаживать связи. Улучшатся отношения с близкими и друзьями. В личной жизни все сложится гармонично.

Овен

Даже со сложной работой Овны 04.06.2021 справятся. Откроются новые перспективы, есть шанс получить повышение. Воздержитесь от лишних расходов и приобретений. Не лишней окажется поддержка близких и старого знакомого. Вечером можно развлечься и отдохнуть.

Телец

Завершить старые дела и разобраться со старыми проблемами, в том числе финансовыми, Тельцам в эту пятницу удастся. Сложнее будет с общением, не со всеми оно будет приятно. Устройте встречу с друзьями. Возможны перемены в жизни. Позаботьтесь о здоровье.

Близнецы

В профессиональной деятельности Близнецов 4 июня ждет успех. Есть вероятность получить полезные знания и навыки. Нужно позаботиться о материальном положении. Уделите внимание любимому человеку, сходите вместе на интересное мероприятие.

Рак

Достичь поставленных целей Раки сумеют. В общении желательно быть терпеливее и сдержаннее, постарайтесь никого не обидеть. Можно приобрести то, чего давно хотелось. Прибыльными окажутся вложения денег. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Лев

Преодолеть любые трудности и реализовать замыслы Львам 04.06.2021, помогут старание и решительность. Избегайте ссор с коллегами и руководством, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Откажитесь от напрасных трат. Никому не давайте денег в долг.

Дева

В эту пятницу Девам следует быть целеустремленнее и выдержаннее. Займитесь домашними делами. Вероятны приятные сюрпризы, внезапные подарки. У одиноких в личной жизни намечаются заметные перемены – новое знакомство может перерасти в роман.

Весы

Чтобы воплотить в жизнь свои идеи, Весам 4 июня понадобятся не только силы и вдохновение, но и способности, профессионализм. Есть шанс получить значительную прибыль и дополнительные знания, которые пригодятся в дальнейшем. Проведите вечер с родными.

Скорпион

Много задач предстоит выполнить в этот день Скорпионам. Проявите упорство и целеустремленность. Нужно будет подписывать важные документы, отправиться в командировку. Друг поможет решить старую проблему. Воздержитесь от развлечений в шумных компаниях.

Стрелец

Благодаря приобретенным знаниям и накопленному опыту Стрельцы 04.06.2021 могут получить более высокую должность. Укрепляйте свой авторитет. Избегайте ссор. Финансовых трудностей не предвидится. В отношениях с любимым человеком все зависит от вашего поведения.

Козерог

Выполняя серьезные задачи, Козерогам придется менять планы, принимать необычные решения, экспериментировать. Вас ожидает катастрофическая нехватка денег, подумайте о дополнительном заработке. Подготовьте своей второй половинке приятный сюрприз.

Водолей

Надежды Водолеев на карьерный рост и большую зарплату 4 июня окажутся напрасными. Вашу деловую репутацию захотят подорвать, держите эмоции под контролем, и недоброжелатели останутся ни с чем. Возможны неожиданные события. Отдохните, восстановите силы.

Рыбы

Со всеми делами Рыбы справятся. Принимать наспех решения в финансовых вопросах нежелательно, сначала все тщательно взвесьте. С приобретениями лучше повременить. Поездки доставят радость. Можно побывать в кино или театре. Одинокие влюбятся.

Ранее Василиса Володина дала астрологический прогноз на неделю. По ее словам, эти семь дней – с 31 мая по 6 июня – для всех знаков зодиака будут напряженными.