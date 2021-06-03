Идти на собеседование, искать новое место работы не годится – это завершится неудачей

Церковь поминает 4 июня Василиска Команского. Он много страдал и был казнен за веру в Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 4 ИЮНЯ

Наши предки верили не только в святого. Они считали эту дату временем появления на свет василиска – чудовища с гребнем на голове, которое способно дыханием или взглядом уничтожить все вокруг. Потому именовали ее днем Василиска.

Также величали 4 июня Васильковым днем – по цветку, созвучному по названию. Бывало, что и кликали днем Василисы Соловьихи, или Соловьиным, и с утра ходили слушать заливистые трели неброских с виду пташек.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 4 ИЮНЯ

Северный ветер предвещает сухую погоду.

В этот день жарко, значит, в декабре ожидается стужа, дождь идет – снега в первый месяц зимы окажется чересчур много.

Если соловей радостно поет, будет тепло.

Густой утренний туман и много росы сулят богатый урожай.

Трава еще больше позеленела – к зною в течение всего лета.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ИЮНЯ

Заниматься огородными и полевыми работами не разрешается, иначе вместо всего, что посажено, вырастут лишь васильки да полынь. Жене стричь мужа не стоит – это на несколько лет сократит ему жизнь.

Идти на собеседование, искать новое место работы не положено: грозит неудача. Ловить соловьев и сажать их в клетки не годится, или в дом придет горе.

Незамужним запрещено плакать в Васильковый день, а то весь год будут в слезах. Привораживать любимого человека не следует – он станет злым и хитрым, будет обманывать.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 4 ИЮНЯ

Нужно заниматься домашними делами. Желательно собираться с родными и семьей, рассказывать смешные истории, шутить – и беды обойдут стороной. Одиноким девушкам и женщинам следует радоваться и смеяться, тогда все в жизни будет хорошо, и суженого удастся встретить.

Ранее сообщалось о народных праздниках в июне 2021 года. В первом летнем месяце торжеств немало.

