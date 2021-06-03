Приметы на 4 июня: что нельзя делать в Васильковый день

Приметы на 4 июня: что нельзя делать в Васильковый день
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Идти на собеседование, искать новое место работы не годится – это завершится неудачей

Церковь поминает 4 июня Василиска Команского. Он много страдал и был казнен за веру в Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 4 ИЮНЯ

Наши предки верили не только в святого. Они считали эту дату временем появления на свет василиска – чудовища с гребнем на голове, которое способно дыханием или взглядом уничтожить все вокруг. Потому именовали ее днем Василиска.

Также величали 4 июня Васильковым днем – по цветку, созвучному по названию. Бывало, что и кликали днем Василисы Соловьихи, или Соловьиным, и с утра ходили слушать заливистые трели неброских с виду пташек.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 4 ИЮНЯ

  • Северный ветер предвещает сухую погоду.
  • В этот день жарко, значит, в декабре ожидается стужа, дождь идет – снега в первый месяц зимы окажется чересчур много.
  • Если соловей радостно поет, будет тепло.
  • Густой утренний туман и много росы сулят богатый урожай.
  • Трава еще больше позеленела – к зною в течение всего лета.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ИЮНЯ

Заниматься огородными и полевыми работами не разрешается, иначе вместо всего, что посажено, вырастут лишь васильки да полынь. Жене стричь мужа не стоит – это на несколько лет сократит ему жизнь.

Идти на собеседование, искать новое место работы не положено: грозит неудача. Ловить соловьев и сажать их в клетки не годится, или в дом придет горе. 

Незамужним запрещено плакать в Васильковый день, а то весь год будут в слезах. Привораживать любимого человека не следует – он станет злым и хитрым, будет обманывать. 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 4 ИЮНЯ

Нужно заниматься домашними делами.  Желательно собираться с родными и семьей, рассказывать смешные истории, шутить – и беды обойдут стороной. Одиноким девушкам и женщинам следует радоваться и смеяться, тогда все в жизни будет хорошо, и суженого удастся встретить.

Ранее сообщалось о народных праздниках в июне 2021 года. В первом летнем месяце торжеств немало.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей