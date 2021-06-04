Гороскоп на 5 июня 2021 года

Гороскоп на 5 июня 2021 года
Фото: Утро.ру
От любых перемен в эту субботу надо воздержаться

Убывающая Луна 5 июня переберется в созвездие Овна. Важные и сложные дела лучше отложить. Неподходящее время для вложений средств и приобретений. Дома следует навести порядок, выбросить старое и ненужное.

Овен

Серьезно занявшись работой, Овны в этот день сумеют добиться успехов. Не стоит уединяться. Избегайте ссор в семье и с родными. Хорошо бы развлечься, побывать на концерте, в театре. Не исключены приятные сюрпризы. В личной жизни грядут перемены.

Телец 

Настойчивость и целеустремленность помогут Тельцам 05.06.2021 преодолеть все трудности и достичь желаемых результатов. Решение имущественных и финансовых вопросов лучше отложить. Трудным будет общение. Скоро отправиться в запланированную поездку не удастся.

Близнецы

В работе Близнецам 5 июня желательно показать все, на что способны. Вам могут поступить заманчивые предложения. Будьте осторожны за рулем: велик риск угодить в аварию. С проблемами в семье вы разберетесь. Уделите внимание любимому человеку.

Рак

Верно расставив приоритеты, Раки справятся с любыми делами. Постарайтесь меньше волноваться. Смените обстановку, отправляйтесь в поездку. Откажитесь от выяснения отношений со второй половинкой. Нужно хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Лев 

Только благодаря уверенности и положительному настрою Львам удастся  05.06.2021 реализовать замыслы. Смело стройте планы на будущее.  Возможны интересные знакомства и начало нового романа. Поберегите здоровье, найдите время для прогулки на свежем воздухе.

Дева

Завершить начатое Девам следует до полудня. Сосредоточьтесь, тогда добьетесь необходимых результатов. Звезды не советует проводить встречи – перенесите или отмените их. Воздержитесь от знакомств и развлечений. Не ссорьтесь с детьми и близкими людьми.

Весы

Использовать открывшиеся перспективы Весы 5 июня смогут благодаря изобретательности решительности и уверенности в своих силах. Избегайте споров и конфликтов с коллегами. Стоит задуматься о пополнении доходов. Родным потребуются ваши забота и внимание.

Скорпион

Для начала нового дела Скорпионам этот день подходит. Впереди вас ждет успех. Семейным хорошо бы порадовать близких  – устроить веселый праздник в узком кругу. Одиноким желательно провести свободное время  в приятной компании, пообщаться и развлечься.

Стрелец

Забот и дел у Стрельцов 05.06.2021 окажется чересчур много, а времени в обрез. Успокойтесь, не спешите, используйсте накопленный опыт и полученные ранее знания, тогда все успеете и не допустите роковых ошибок. Держите под контролем негативные эмоции.

Козерог

Найти выход из непростой ситуации помогут близкие. Решение бытовых проблем потребует немалых затрат. Не просите в долг, особенно у малознакомых людей: велик риск обмана. В доме следует навести порядок. Отношения с родными будут напряженные.

Водолей

Выполняя повседневные дела, Водолеям 5 июня придется много общаться и ездить. Устройте романтический вечер со второй половинкой. Здоровье близких потребует вашего внимания, не забудьте и о своем – откажитесь от алкоголя и экстремального спорта.

Рыбы

Проявить осторожность в действиях и высказываниях нужно в этот день Рыбам. Избегайте споров с окружающими, не навязывайте свое мнение. Благоприятное время для приобретений: расходы оправдаются. Удачными будут поездки, вечерние прогулки.

До этого были названы самые бессердечные знаки зодиака. Как выяснилось, звезды тоже могут оказать серьезное влияние на характер человека. 

Полина ДОРОЖКИНА

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