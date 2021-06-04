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Христиане 5 июня чтут святителя Леонтия. Это был епископ Ростовский.
В народе дату именовали Леонтием Конопляником-Огуречником, так как в это время занимались посевом конопли – для ткачества – и посадкой огурцов.
На Руси день считали удачным для рыбалки и охоты. Мужчины шли к речкам, озерам и в лес за добычей.
Запрещено выбрасывать осколки разбившегося зеркала, чтобы не накликать бед. Сажать огурцы под чьим бы то ни было присмотром не полагается – они испортятся или будут съедены вредителями. Заниматься ремонтом не годится: все сломается заново, а человек может пораниться.
Переезжать на другое место жительства нежелательно, иначе начнутся серьезные проблемы с деньгами. Не стоит причесываться гребнем или расческой с чужими волосами, а то собственные будут путаться, быстро грязниться и выпадать. Следить, как кто-то работает, не рекомендуется, а то можно стать жертвой обмана.
На завтрак перед посевом конопли полагается вместо каши с хлебом есть вареные яйца, чтобы урожай хороший собрать. Работать в огороде следует босиком и без головного убора, тогда птицы не выклюют семена, а посеянное быстро взойдет.
До этого "Утро.ру" опубликовало
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