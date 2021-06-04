Приметы на 5 июня: что нельзя делать на Леонтия Конопляника-Огуречника

Приметы на 5 июня: что нельзя делать на Леонтия Конопляника-Огуречника
Фото: pixabay.com
Нежелательно переезжать на другое место жительства: начнутся серьезные финансовые проблемы

Христиане 5 июня чтут святителя Леонтия. Это был епископ Ростовский.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 5 ИЮНЯ

В народе дату именовали Леонтием Конопляником-Огуречником, так как в это время занимались посевом конопли – для ткачества – и посадкой огурцов.

На Руси день считали удачным для рыбалки и охоты. Мужчины шли к речкам, озерам и в лес за добычей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 5 ИЮНЯ

  • Расползающийся перед восходом солнца туман сулит ненастье.
  • Если зной в этот день, то зимой ожидаются метели.
  • Погода на Леонтия повторится осенью.
  • Радуга встала с севера – к дождю, с юга – к жаре.
  • Млечный путь виден тускло, значит, будет сыро.
  • Появление оводов предвещает богатый урожай огурцов, а много цветов рябины – конопли.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ИЮНЯ

Запрещено выбрасывать осколки разбившегося зеркала, чтобы не накликать бед. Сажать огурцы под чьим бы то ни было присмотром не полагается – они испортятся или будут съедены вредителями. Заниматься ремонтом не годится: все сломается заново, а человек может пораниться.

Переезжать на другое место жительства нежелательно, иначе начнутся серьезные проблемы с деньгами. Не стоит причесываться гребнем или расческой с чужими волосами, а то собственные будут путаться, быстро грязниться и выпадать. Следить, как кто-то работает, не рекомендуется, а то можно стать жертвой обмана.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 5 ИЮНЯ

На завтрак перед посевом конопли полагается вместо каши с хлебом есть вареные яйца, чтобы урожай хороший собрать. Работать в огороде следует босиком и без головного убора, тогда птицы не выклюют семена, а посеянное быстро взойдет.

До этого "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников в июне 2021 года. У христиан в первом летнем месяце четыре важных торжества.  

Полина ДОРОЖКИНА

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