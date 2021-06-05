Приметы на 6 июня: что нельзя делать в Симеонов день

Приметы на 6 июня: что нельзя делать в Симеонов день
Фото: Richard Dorn/imageBROKER.com//www.globallookpress.com
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Православные чтут 6 июня преподобного Симеона. В эту дату на Руси старались не грустить и не думать о плохом, чтобы не навлечь на себя беды, которые, по поверьям, могли продлиться до осени. Также считается, что в этот день лето окончательно берет бразды правления.

Традиции и обычаи 6 июня 

В это время уже цветет шиповник. Наши предки приходили к этому кустарнику, чтобы рассказать ему о своей беде или проблеме. Считалось, что тогда человеку станет легче, а выход из ситуации найдется очень быстро.

В эту дату умывались водой с лепестками шиповника, чтобы продлить молодость. Также растение использовали, чтобы укрепить здоровье.

В этот день, если черная собака перебежала дорогу, стоит сменить маршрут.

Приметы и суеверия 6 июня 

1. Осадки в этот день – к хорошему урожаю грибов и снежной зиме. 

2. Хороший урожай в огороде предвещают зарницы. 

3. Цветущий шиповник говорит о том, что холодно уже не будет до осени. 

4. Услышать карканье ворон – к бедам. 

5. По погоде в эту дату можно определить, какой будет осень.

Что нельзя делать 6 июня

1. В этот день не стоит умываться простой водой. В нее необходимо добавить лепестки шиповника, чтобы не растерять красоту.

2. Срывать цветы главного кустарника этого дня – к расставанию с любимым человеком.

3. Делиться своими проблемами с другими людьми 6 июня не нужно.

4. Цветы в доме в этот день – к проблемам в семье.

5. Не рекомендуется давать в долг – деньги эти больше увидеть не удастся. 

Что можно делать 6 июня

А вот вернуть долг в эту дату – значит, увеличить шансы на улучшение финансового состояния. 

Ранее "Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на июнь 2021 года. 

Полина ИВАНОВА

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