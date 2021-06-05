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Православные чтут 6 июня преподобного Симеона. В эту дату на Руси старались не грустить и не думать о плохом, чтобы не навлечь на себя беды, которые, по поверьям, могли продлиться до осени. Также считается, что в этот день лето окончательно берет бразды правления.
Традиции и обычаи 6 июня
В это время уже цветет шиповник. Наши предки приходили к этому кустарнику, чтобы рассказать ему о своей беде или проблеме. Считалось, что тогда человеку станет легче, а выход из ситуации найдется очень быстро.
В эту дату умывались водой с лепестками шиповника, чтобы продлить молодость. Также растение использовали, чтобы укрепить здоровье.
В этот день, если черная собака перебежала дорогу, стоит сменить маршрут.
Приметы и суеверия 6 июня
1. Осадки в этот день – к хорошему урожаю грибов и снежной зиме.
2. Хороший урожай в огороде предвещают зарницы.
3. Цветущий шиповник говорит о том, что холодно уже не будет до осени.
4. Услышать карканье ворон – к бедам.
5. По погоде в эту дату можно определить, какой будет осень.
Что нельзя делать 6 июня
1. В этот день не стоит умываться простой водой. В нее необходимо добавить лепестки шиповника, чтобы не растерять красоту.
2. Срывать цветы главного кустарника этого дня – к расставанию с любимым человеком.
3. Делиться своими проблемами с другими людьми 6 июня не нужно.
4. Цветы в доме в этот день – к проблемам в семье.
5. Не рекомендуется давать в долг – деньги эти больше увидеть не удастся.
Что можно делать 6 июня
А вот вернуть долг в эту дату – значит, увеличить шансы на улучшение финансового состояния.
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