Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
Фото: pixabay.com
Вторая летняя неделя обещает быть непростой

Представителей знака ждет весьма противоречивая неделя. Будет много хорошего, но плохих новостей вряд ли удастся избежать. Просто наберитесь терпения и на все вызовы реагируйте спокойно, чтобы не сделать еще хуже. 

Овен

Потратьте время на себя. Звезды советуют на предстоящей неделе заняться самоанализом и планированием. Это положительно скажется на ваших финансах. Также Овны могут познакомиться с кем-то интересным человеком, который заставит их внутренний мир перевернуться. 

Телец

Тельцы на этой неделе окажутся в центре внимания. Но не теряйте голову, потому что настало время наконец принимать важные решения. Подумайте и решите, от чего в своей жизни вы бы хотели избавиться. К счастью, удача на вашей стороне, поэтому вы сделаете правильный выбор. 

Близнецы 

Выдыхайте. Да, в последнее время было как-то непросто, однако сейчас наступает подходящее время для отдыха и спокойствия. Но не уходите слишком глубоко в себя, иначе собственные мысли сделают Близнецов враждебными и раздражительными. Повеселитесь и проведите время с друзьями или навестите родных. 

Рак

Будет немного непросто. Особенно трудности возникнут проблемы в общении с друзьями и коллегами. Не исключены противоречия и споры. Эта неделя может показаться напряженной, но не бойтесь – это все временное, а все, из-за что вы переживаете на этой неделе, само собой уладится уже к началу следующей. 

Лев 

Львам будет хотеться общения, новых знакомств и веселья. На этой неделе вы познакомитесь с некоторыми новыми лицами – людьми, которые вас по-настоящему заинтересуют.  Но не спешите с выводами. Лучше отключите голову и плывите по течению. 

Дева 

Мыслите нестандартно, на этой неделе вас посетят несколько блестящих идей, которые шокируют даже вас. Не бойтесь смело браться за их реализацию. Не исключены конфликты с близким людьми, которые скажутся на вашем эмоциональном состоянии. На помощь придет хорошее кино, книги и музыка. 

Весы

Весы тоже смогут отдохнуть от накопившихся дел. Уделите внимание делам сердечным. Сейчас высок шанс, что может получиться что-то серьезное. Ваши нынешние отношения получат дополнительный импульс, а если вы одиноки, можете смело ждать острых ощущений, новой любви, на всех парах бегущей в вашу жизнь. 

Скорпион

Побудьте дома. Займитесь любимым делом. Например, нарисуйте картинку или посвятите время генеральной уборке. Лучше провести большую часть этой неделе наедине с самим собой. Это поможет определить планы на будущее и понять, в каком направлении двигаться дальше. 

Стрелец 

Гиперчувствительность будет буквально преследовать Стрельцов на этой неделе. Но не надо себя жалеть, потому что из любой ситуации есть выход. Соберитесь и начините наконец действовать, если хотите чего-то добиться. 

Козерог 

Козероги любят тратить деньги, поэтому эта неделя – для них. Отличное время для покупок, даже крупных. Тем более, что в скором времени ваше финансовое положение улучшится. Во второй половине недели, ближе к выходным, устройте вечеринку. Немного повеселиться еще никому не мешало. 

Водолей 

Водолеи хотят внимания, и они его получат. Но представители знака должны остерегаться людей, которые пользуются их  добротой. Помните, что если вы хороший человек, не означает, что другие могут вами пользоваться. 

Рыбы

Успех и удача на стороне Рыб. Особенно, если представители знака работают с детьми или животными. Люди слушают вас и хотят верить, что вы действительно сможете все. Это еще больше вдохновит Рыб на новые свершения. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака попадут под влияние планеты любви в июне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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