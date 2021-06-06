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Этот день посвятили обретению головы Иоанна Крестителя. Православные чтут момент возвращения святыни народу, которая до этого терялась трижды.
Также этот праздник прозвали в народе "Иван – Медвяные росы", который связан с появлением липких выделений на растениях, которые оставляли вредители – тля, медведки и муравьи. Полагали, что в них кроется особая опасность для человека и скотины.
Хозяйкам полагалось уделить особое внимание огороду и будущему урожаю. Они с раннего утра выходили на работы, чтобы успеть укрыть грядки от вредителей. Женщины не разрешали детям в этот день бегать по траве, поскольку боялись, что ребенок заболеет.
Выгонять скот крестьяне в этот день могли только если полностью сойдет роса, поскольку она пагубна для животных.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом