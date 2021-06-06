Приметы на 7 июня: что нельзя делать в Иванов день

Приметы на 7 июня: что нельзя делать на Медвяные росы
Фото: pixabay.com
Запрещалось носить черную одежду

Этот день посвятили обретению головы Иоанна Крестителя. Православные чтут момент возвращения святыни народу, которая до этого терялась трижды. 

Также этот праздник прозвали в народе "Иван – Медвяные росы", который связан с появлением липких выделений на растениях, которые оставляли вредители – тля, медведки и муравьи. Полагали, что в них кроется особая опасность для человека и скотины.

Традиции на Иоаннов день – 7 июня

Хозяйкам полагалось уделить особое внимание огороду и будущему урожаю. Они с раннего утра выходили на работы, чтобы успеть укрыть грядки от вредителей. Женщины не разрешали детям в этот день бегать по траве, поскольку боялись, что ребенок заболеет. 

Выгонять скот крестьяне в этот день могли только если полностью сойдет роса, поскольку она пагубна для животных.

Приметы на 7 июня

  • Прозвучал резкий гром – будет затяжной ливень.
  • Хороший рябиновый цвет к богатому урожаю овса. 
  • Обильные росы сулят урожайное лето.
  • Если рябина зацвела поздно, то и осень продлится дольше обычного.
  • Утром было мало росы – дождь придет после обеда.

Что можно и нельзя делать на Медвяные росы

  • Запрещалось ходить босиком по утренней росе – иначе можно было подхватить болезнь.
  • Нельзя было носить черную одежду, чтобы не провести все лето в печали. 
  • На больного надевали белую рубаху – по поверью, она помогала в излечении.
  • Не разрешалось плевать на землю, чтобы не осквернять землю.
  • Влюбленные не должны были сидеть около забора, чтобы не рассориться. 
  • Выходя из дома, старались не смотреть на небо – считалось, что это приведет к плохим событиям в течение дня. 
Роман ИГНАТОВ

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