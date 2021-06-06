Запрещалось носить черную одежду

Этот день посвятили обретению головы Иоанна Крестителя. Православные чтут момент возвращения святыни народу, которая до этого терялась трижды.

Также этот праздник прозвали в народе "Иван – Медвяные росы", который связан с появлением липких выделений на растениях, которые оставляли вредители – тля, медведки и муравьи. Полагали, что в них кроется особая опасность для человека и скотины.

Традиции на Иоаннов день – 7 июня

Хозяйкам полагалось уделить особое внимание огороду и будущему урожаю. Они с раннего утра выходили на работы, чтобы успеть укрыть грядки от вредителей. Женщины не разрешали детям в этот день бегать по траве, поскольку боялись, что ребенок заболеет.

Выгонять скот крестьяне в этот день могли только если полностью сойдет роса, поскольку она пагубна для животных.

Приметы на 7 июня

Прозвучал резкий гром – будет затяжной ливень.

Хороший рябиновый цвет к богатому урожаю овса.

Обильные росы сулят урожайное лето.

Если рябина зацвела поздно, то и осень продлится дольше обычного.

Утром было мало росы – дождь придет после обеда.

Что можно и нельзя делать на Медвяные росы