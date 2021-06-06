Звезды помогут начать рабочую неделю правильно

7 июня следует воздержаться от важных встреч и публичных выступлений. Посвятите день отдыху или саморефлексии, чтобы привести мысли в порядок. Возможно, вы будете слишком капризным или уставшим, поэтому не изводите себя чувствами, нормализуйте режим дня и питания, откажитесь от вредных привычек.

Овен

Овнам нужно отдохнуть от ежедневной рутины и вечной спешки. Постарайтесь хотя бы ненадолго уединиться и успокоиться. Если вам не везет в любви, 7 июня можно проявить инициативу – вы можете добиться взаимности от объекта вашей симпатии.

Телец

Пересмотрите свои ценности. Может быть, вам нужно перестать настолько сильно стремиться к успеху и прибыли, ведь ваше душевное спокойствие гораздо важнее. В отношениях с окружающими научитесь отстаивать свои интересы, будьте честны и открыты – так вы сможете обернуть любую ситуацию в свою пользу.

Близнецы

Близнецам 7.06 нужно быть внимательнее к своему здоровью. Также не забывайте о семейных и бытовых вопросах: проведите вечер с семьей, обсудите все волнующие вас темы. Вы услышите дельный совет, который может серьезно пригодиться в будущем.

Рак

Звезды советуют Ракам перестать переживать из-за событий, которые уже нельзя изменить. Настройтесь на позитивный лад, оставьте позади заботы. Только так вы сможете обрести внутреннее спокойствие. Возможно, 7.07.2021 вам придется принимать гостей. Будьте к этому готовы.

Лев

Львы, настало время забыть о переживаниях и по-новому взглянуть на происходящее. Но только делать это надо очень осторожно, чтобы не злить судьбу своей импульсивностью. Просто наблюдайте, а время все сделает за вас. Во второй половине дня придется заняться уборкой. Обязательно найдите это силы.

Дева

7 июня точно не подходит для решения важных вопросов. Позвольте себе хоть ненадолго перестать думать о своем профессиональном долге. Ближе к вечеру вы можете почувствовать, что силы вас покинули. Занятия йогой, прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями позволят вам восстановиться.

Весы

Весам тоже не стоит планировать на этот понедельник важные встречи и деловые переговоры. Высока вероятность, что ничем хорошим это не закончится. 7.06.21 точно не стоит рассчитывать на какие-либо серьезные подарки судьбы, поэтому найдите возможность провести вечер в уютной обстановке, чтобы восстановить энергию.

Скорпион

7 июня Скорпионы могут не спеша решать насущные проблемы. Можно, например, отправиться на природу или в парк. Помните, что здоровье важнее всего, а рабочие вопросы могут подождать. Также представители знака могут оказаться в центре внимания. Не допускайте этого, если не хотите стать главным объектом сплетен.

Стрелец

Сегодня Стрельцы способны смотреть прямо в корень. Используйте эту возможность. Но при решении проблем звезды советуют вам выбирать более сложный и нестандартный путь, потому что так вы сможете сделать удивительное открытие. Ближе к вечеру представители знака почувствуют усталость. Снять напряжение поможет прогулка или ванная с аромамаслами.

Козерог

Козерогам 7 июня будет немного не по себе. Не берите на себя слишком много, этот день лучше провести в спокойной обстановке. Также представителям знака следует воздержаться от критики и сплетен, иначе можно оказаться в центре скандала.

Водолей



Водолеи, посвятите этот день своему любимому занятию или проведите время с друзьями или родными. Из-за внутреннего упадка у вас не хватает сил. Найдите способ восстановить ресурсы. Также подумайте о будущем. Вы можете многое потерять, если не овладеете искусством правильно расставлять приоритеты.

Рыбы

Понедельник 07.06 обещает Рыбам удивительные открытия. Представителям знака очень поможет интуиция, которая подскажет, как действовать правильно. Также благоприятный период для того, чтобы наконец прекратить семейные ссоры. Будьте смелее и сделайте первый шаг.

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