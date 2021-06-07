В этот вторник всем потребуется много терпения

Луна 8 июня все еще убывает, но уже в Тельце. Настойчивость в достижении цели приведет к успеху. Возможные поездки окажутся удачными. На пользу самочувствию пойдут вечерние прогулки. Благоприятное время для романтических встреч и признаний в любви.

Овен

Выполнять любые задачи Овнам в этот день будет нелегко. Но трудности вы преодолеете. Возникшие идеи не оставят равнодушными многих, вас поддержат и авторитетные люди. Порадует свидание с любимым человеком – вам откроют чувства.

Телец

На работе 08.06.2021 Тельцам придется выполнять сложные задачи и помогать другим. Надо сосредоточиться и не отвлекаться, иначе успеха не видать и авторитет будет потерян. Возможны новые знакомства. В личной жизни не все гладко, нужно сделать выбор.

Близнецы

Принимать серьезные решения с утра 8 июня Близнецам не стоит. Ближе к полудню вы сумеете завершить ранее начатое, и откроются заманчивые перспективы. Вам предстоят поездки и встречи с людьми, один из которых может стать верным другом в скором будущем.

Рак

Добиться желаемых результатов в делах, в том числе сложных, Раки сумеют благодаря выдержке и спокойствию. Возможны финансовые поступления и встречи, которые запомнятся надолго. Семейных ждут приятные новости. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Лев

Удача будет следовать за Львами 08.06.2021 по пятам. Чтобы все шло как надо, вам не придется напрягаться. Непростые вопросы, касающиеся денег, разрешатся. Общение с окружающими будет приятным. Порадуют встречи с друзьями и романтические свидания.

Дева

Прежде чем действовать и принимать решения, Девам следует тщательно все обдумать. Воздержитесь от рискованных поступков. Избегайте конфликтов, не поддавайтесь на провокации. Контролируйте эмоции. Уделите пристальное внимание здоровью.

Весы

Из любой, даже самой запутанной, ситуации Весы 8 июня сумеют найти выход. Постарайтесь все успеть. Смело отправляйтесь в путешествие – останетесь довольны. В личной жизни перемен не ожидается. Ваш организм ослаблен, укрепляйте иммунитет.

Скорпион

Больше заниматься работой, а не разговорами нужно Скорпионам. Чтобы увеличить доход, надо много и хорошо потрудиться. Не ввязывайтесь в споры. Помогите родным. Возможны приятные знакомства. Уделите внимание и заботу любимому человеку.

Стрелец

Выполнить и нестандартные задачи удастся 08.06.2021 Стрельцам. Трудности преодолены. Вы получите интересные предложения и новые знания. Удачными будут покупки. Есть вероятность познакомиться с необычными людьми, завести новых друзей.

Козерог

Напряженный день ожидает Козерогов. Сложно будет адаптироваться к обстановке. Воздержитесь от проявления негативных эмоций, не ссорьтесь с окружающими, тогда многое получится. Хорошо пройдут деловые и развлекательные поездки. Не исключен служебный роман.

Водолей

Рабочие и другие задачи Водолеи 8 июня успешно решат. Смело экспериментируйте. Пригодятся ранее полученные знания и опыт. За трудолюбие и старание вас ждет награда. Важные дела лучше отложить на другое время. Лучше развлекитесь и отдохните.

Рыбы

В этот день у Рыб может окончательно решиться вопрос о повышении в должности. Избегайте общения с неприятными людьми. Воздержитесь от лишних трат, сэкономьте на нужное. Подходящий момент для ремонта или благоустройства дома, квартиры, дачи.

Недавно россиян предупредили, что с 30 мая им придется испытать на себе воздействие ретроградного Меркурия, период которого продлится до 23 июня. В это время четыре знака зодиака столкнутся с проблемами.

