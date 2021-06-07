Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не стоит: можно подавиться косточкой и отравиться

Верующие поминают 8 июня апостола Карпа. Он пострадал за веру.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 8 ИЮНЯ

На Руси дату называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.

Еще было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 8 ИЮНЯ

Ныряние и плескание уток сулит дождь.

Если комары роятся, погода будет хорошая.

Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.

Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.

Слышен голос кукушки – к жаре в течение всего лета.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ИЮНЯ

Не рекомендуется бездельничать – жизнь будет безрадостной. Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться. Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.

Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго. Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.

Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит. Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 8 ИЮНЯ

Желательно много трудиться, чтобы счастья в жизни было побольше. Рекомендуется полить цветы, взрыхлить под ними грунт, убрать испортившиеся листья и стебли. Нужно провести день в согласии и мире с близкими и родными. Следует навести порядок в доме и одеться в чистое, тогда и на душе спокойно будет.

Ранее сообщалось, как привлечь достаток в дом с помощью веника. Браться за уборку можно не в каждый день недели.

