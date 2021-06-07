Приметы на 8 июня: что нельзя делать на Карпа Карполова

Приметы на 8 июня: что нелдьзя делать на Карпа Карполова
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не стоит: можно подавиться косточкой и отравиться

Верующие поминают 8 июня апостола Карпа. Он пострадал за веру.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 8 ИЮНЯ

На Руси дату называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.

Еще  было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 8 ИЮНЯ

  • Ныряние и плескание уток сулит дождь.
  • Если комары роятся, погода будет хорошая.
  • Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.
  • Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.
  • Слышен голос кукушки – к жаре в течение всего лета.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ИЮНЯ

Не рекомендуется бездельничать – жизнь будет безрадостной. Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться. Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.

Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго. Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.

Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит. Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 8 ИЮНЯ

Желательно много трудиться, чтобы счастья в жизни было побольше. Рекомендуется полить цветы, взрыхлить под ними грунт, убрать испортившиеся  листья и стебли. Нужно провести день в согласии и мире с близкими и родными. Следует навести порядок в доме и одеться в чистое, тогда и на душе спокойно будет.

Ранее сообщалось, как привлечь достаток в дом с помощью веника. Браться за уборку можно не в каждый день недели. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей