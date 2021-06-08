Эта среда благоприятна для общения и не подходит для перемен

По-прежнему убывающая Луна 9 июня окажется в созвездии Близнецов. Хорошо бы выполнить все задачи и сделать что-то полезное. Можно творить, учиться, саморазвиваться. Проблем с финансами не предвидится. Возможны новые знакомства и романы.

Овен

Упорство и трудолюбие приведут Овнов к успеху. Нужно выложиться на все сто, тогда результаты превзойдут ожидания. Приобретайте то, что считаете нужным, – не ошибетесь и ничего не потеряете. Много позитива и впечатлений подарят даже незапланированные поездки.

Телец

С выполнением новых задач Тельцы 09.06.2021 справятся. Достичь поставленных целей поможет выдержка и спокойствие. Принимать решения, связанные с финансами, не стоит, иначе возникнут большие проблемы. Вечером есть шанс хорошо провести время с друзьями.

Близнецы

Благодаря решительности и энергичности Близнецам удастся справиться с любыми, даже сложными, делами. Смело воплощайте в жизнь свои планы и желания. Можно рассчитывать на поддержку и помощь – они будут. Хорошо обдумайте поступившие предложения.

Рак

В профессиональной деятельности Раки 9 июня покажут себя как отличные специалисты, что по достоинству оценит начальство. Правильно распределение времени поможет реализовать замыслы. Рисковать не следует. Воздержитесь от покупок и больших расходов.

Лев

Многое успеют в эту среду Львы, хотя будет нелегко. Помогите близким, в том числе финансами. Велик риск потратить много денег на приобретение, которое разочарует. Зато в отношениях с любимым человеком полная идиллия, проведите время вдвоем, расслабьтесь.

Дева

Трудные задачи Девы 09.06.2021 выполнят, спорные вопросы решат. Главное – держите эмоции под контролем, чтобы не сказать лишнего. Не следует давать взаймы. Избегайте крупных трат. Поберегите здоровье, возможно обострение тяжелых хронических заболеваний.

Весы

Завершить ранее оставленные дела Весы сумеют без особого труда. Можно получить новые знания, время для этого самое подходящее. Удачными будут любые приобретения. Не исключены приятные сюрпризы и подарки. Вечером отдохните на берегу озера, реки, моря.

Скорпион

В работе у Скорпионов 9 июня все получится, в остальном не очень. Избегайте общения с неприятными людьми. Настроение будет не на высоте. Только самообладание поможет избежать серьезных конфликтов и ссор. Звезды советуют уединиться и расслабиться.

Стрелец

Действовать крайне осторожно нужно Стрельцам. Желательно не спешить и подумать прежде, чем делать. Полезным будет знакомство с необычными людьми – у них можно многому научиться. Найдите время для общения с друзьями, побывайте вместе на природе.

Козерог

Быстро преодолеть трудности 09.06.2021 Козерогам поможет творческий подход. Вероятны знакомства, которые пригодятся. Не отказывайтесь от поступивших интересных предложений. Постарайтесь избежать глупой ссоры с дорогим вам человеком.

Водолей

Удачно, легко и приятно пройдет этот день у Водолеев. Есть шанс повысить свой авторитет на работе и дома. Наладятся отношения с окружающими, общение с близкими и родными будет добрым. Можно узнать много интересного и провести время в веселой компании.

Рыбы

Воплотить желаемое Рыбам 9 июня помогут боевой настрой. Тщательно обдумайте полученные предложения. Не мучьте любимого человека ревностью. Чтобы восстановить силы и затраченную энергию, следует побольше находиться на свежем воздухе.

До этого известный астролог Павел Глоба сообщил, каким знакам зодиака повезет в июне 2021 года. Одних ждет успех в любовных делах, а других – на работе.

