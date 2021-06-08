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Христиане 9 июня чтут святую Феодору. За веру ее держали в темнице, а потом жестоко казнили.
Наши предки, чуть сократив имя мученицы, именовали дату в ее честь Федориным днем. Величали и Федорой Домовницей, ведь в это время многие приметы и суеверия были связаны с жилищем и его хранителем – домовым.
"На Федору не выноси из избы сору", – говаривали на Руси, и ясно, почему. У народа в то время было особое отношение к мусору и связанные с ним правила.
Вести пустые разговоры не полагается – это приведет к разладу в семье. Не стоит делать талисманы и обереги, иначе грозят болезни и горе.
Запрещено наводить порядок в доме, тем более мести пол: исчезнет домовой, который защищает жилище от горестей, и нахлынут беды.
Не годится спорить, чтобы не разгорелся большой скандал. Родителям не следует допивать за малышами напитки, а то дети окажутся слабы перед негативным воздействием и вырастут безвольными.
На ссорящихся людей нужно брызнуть водой, чтобы они успокоились и помирились. Желательно говорить друг с другом только по делу. Оставшийся после ребенка напиток надо вылить.
Разрешается провести обряд на достаток в доме: поставив в скрытном месте любую посудину – чашку, тарелку, – бросить в нее немного медных денег. Позволено также гадать на библейской книге Ветхого Завета.
Ранее сообщалось, надо ли
выгонять домового и как это
сделать. Все зависит от того, какой именно барабашка
поселился в жилище.
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