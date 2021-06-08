Приметы на 9 июня: что нельзя делать на Федору Домовницу

Приметы на 9 июня: что нельзя делать на Федору Домовницу
Фото: Fotostand / Wagner/www.globallookpress.com
Вести пустые разговоры не стоит – это приведет к разладу в семье

Христиане 9 июня чтут святую Феодору. За веру ее держали в темнице, а потом жестоко казнили.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 9 ИЮНЯ

Наши предки, чуть сократив имя мученицы, именовали дату в ее честь Федориным днем. Величали и Федорой Домовницей, ведь в это время многие приметы и суеверия были связаны с жилищем и его хранителем – домовым.

"На Федору не выноси из избы сору", – говаривали на Руси, и ясно, почему. У народа в то время было особое отношение к мусору и связанные с ним правила.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 9 ИЮНЯ

  • Духота на рассвете и лес шумит без ветра – к дождю.
  • Обильная роса утром сулит ясный день.
  • В ясную погоду появились черви, значит, ожидается гроза.
  • Если дым из трубы вниз пошел, грядет ненастье.
  • У цветов жимолости запах пропал – надвигается засуха.
  • Туман на Федору указывает, что в сезон будет много грибов.
  • Погода в этот день повторится осенью.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ИЮНЯ

Вести пустые разговоры не полагается – это приведет к разладу в семье. Не стоит делать талисманы и обереги, иначе грозят болезни и горе.

Запрещено наводить порядок в доме, тем более мести пол: исчезнет домовой, который защищает жилище от горестей, и нахлынут беды.

Не годится спорить, чтобы не разгорелся большой скандал. Родителям не следует допивать за малышами напитки, а то дети окажутся слабы перед негативным воздействием и вырастут безвольными.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 9 ИЮНЯ

На ссорящихся людей нужно брызнуть водой, чтобы они успокоились и помирились. Желательно говорить друг с другом только по делу. Оставшийся после ребенка напиток надо вылить.

Разрешается провести обряд на достаток в доме: поставив в скрытном месте любую посудину – чашку, тарелку, – бросить в нее немного медных денег. Позволено также гадать на библейской книге Ветхого Завета.

Ранее сообщалось, надо ли выгонять домового  и как это сделать. Все зависит от того, какой именно барабашка поселился в жилище.   

Полина ДОРОЖКИНА

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