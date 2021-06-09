Звезды советуют хорошенько постараться, чтобы добиться желаемых результатов в делах и личной жизни

В этот четверг ожидается новолуние. Спутник Земли 10 июня останется в Близнецах. У людей будут преобладать эмоции. Достичь поставленных целей удастся, если приложить максимум усилий. Наладится общение с близкими и детьми.

Овен

Старание и находчивость помогут Овнам на работе и дома. Любые препятствия на пути вы преодолеете. Оптимистичный настрой привлечет к вам новых единомышленников. В свободное время вы хорошо развлечетесь и отдохнете в приятной и веселой компании.

Телец

На быстрые успехи 10.06.2021 Тельцам не стоит рассчитывать. Однако вы их добьетесь, если не пожалеете времени и сил. Желательно быть разборчивее в знакомствах. Поберегите деньги на запланированное путешествие. Уладьте прошлый спор с родными.

Близнецы

Спокойная работа ожидает в этот четверг Близнецов. Со многими проблемами вы разберетесь. Удачными будут приобретения. Не исключены приятные встречи и сюрпризы. Семейных пригласят на праздник. Одинокие прекрасно проведут время с любимыми.

Рак

С воплощением своих идей Ракам 10 июня не нужно спешить, требуется подготовка. Чтобы не наделать ошибок и не заиметь финансовых проблем, старайтесь никуда не опаздывать. Загородную поездку надо отложить. Поберегите здоровье: велик риск простуды.

Лев

Много дел навалится на Львов. Постарайтесь грамотно распределить силы, чтобы в конце дня не свалиться с ног. Ваша несговорчивость может стать причиной не только разногласий, но и долгой ссоры в семье. Намечается встреча с друзьями и серьезный разговор.

Дева

Не переоценить своих возможностей и способностей желательно 10.06.2021 Девам, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Беритесь только за то, с чем можете справиться. Прислушайтесь к внутреннему чутью – оно подскажет, как поступить. Решите семейные проблемы.

Весы

Завершить начатое, взяться за новое и достичь поставленных целей удастся Весам. Друзья помогут разобраться с некоторыми проблемами. Можно изменить что-то во внешности. Вечером надо хорошо отдохнуть. Уделите больше внимания второй половинке.

Скорпион

Благодаря настойчивости Скорпионы 10 июня добьются успехов во многих делах. Будьте внимательны при подписании документов. Хорошо пройдут поездки. Не исключены интересные знакомства. Воздержитесь от споров. Позаботьтесь о близких, поддержите их.

Стрелец

При выполнении задач Стрельцам надо обдумать каждую мелочь. Хорошее время для покупок одежды, парфюмерии, косметики. Порадуют неожиданные развлечения. Одиноких ждут перемены – есть шанс познакомиться с будущей второй половинкой в кругу друзей.

Козерог

Сложных дел и больших проблем у Козерогов 10.06.2021 не предвидится. Вы завершите ранее начатое. Есть вероятность получить заманчивые предложения, открыть свое дело и стать независимым в финансовом плане. Не исключены новые романы.

Водолей

Немало препятствий будет на пути Водолеев. Однако вы их достойно преодолеете и решите даже непростые вопросы. Избегайте опрометчивых поступков, не торопитесь. Воспользуйтесь советами друзей и давних знакомых. Расслабьтесь и отдохните с близкими.

Рыбы

Тяжелым будет 10 июня у Рыб. Придется разбираться с финансовыми проблемами. Следует думать, что говорить, иначе велик риск крупной ссоры, а то и скандала. Откажитесь от незапланированных приобретений, чтобы напрасно не потратить слишком много денег.

На днях "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю – с 7 по 13 июня. В эти семь дней звезды обещают много хорошего, но и плохих новостей вряд ли удастся избежать.