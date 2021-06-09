Приметы на 10 июня: что нельзя делать на Вознесение

Приметы на 10 июня: что нельзя делать на Вознесение
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Нежелательно приглашать гостей, а то удачу и везение унесут

Православные отмечают 10 июня великий праздник – Вознесение Господне. По Библии, когда Иисус Христос воскрес, он еще 40 дней находился на земле, в последний из них произнес проповедь перед учениками, благословил их и вознесся на небо.

Также чтут святого Никиту Халкидонского.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 10 ИЮНЯ

На Вознесение в храмах идут богослужения. Принято вспоминать усопших родственников и помогать всем.

В народе также именовали дату днем Никиты Гусятника, поскольку считали святого покровителем домашней птицы. К ней относились особо бережно – чтобы не погибла. Гусей выгоняли пастись на свежую траву, а гусятам готовили кашу с измельченными вареными яйцами.

Семейные на Руси проводили обряд "кумовление". Девушки и замужние женщины,  желающие стать названными сестрами, поутру шли на поляну и совершали там ритуал.

Крестьяне задабривали землю, чтобы дала богатый урожай.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 10 ИЮНЯ

  • Если бушует гроза, дождь, грядут болезни и неурожай.
  • Стоит хороши день, значит, будет большой урожай.
  • Исчезнувшая сразу после дождя радуга сулит ясную погоду, оставшаяся – пасмурную.
  • Ящерицы выползли на солнце – к ветру.
  • Посиневшее над лесом небо предупреждает о тепле.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 ИЮНЯ

Злиться, ссориться, произносить грубые слова и ругательства не следует, иначе семья распадется. Наводить порядок в доме и стирать не рекомендуется: грозят неприятности.

Приглашать гостей нежелательно, а то удачу и везение унесут.  Не полагается оставлять окна и двери открытыми настежь – к бедам. Мужчинам не годится работать в поле и на огороде, чтобы не остаться без мужской силы.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 10 ИЮНЯ

Позволяется купаться в реках и озерах. Разрешено выпекать пирожки, булочки в виде лестниц, а также блины в форме обуви.  Желательно приготовить на стол блюда из мяса, рыбы, молока. Следует помогать бедным и голодным. Хорошо бы порадовать близких подарками.

Недавно "Утро.ру" писало, как уберечь огород от дурного глаза. Есть способы избежать плохого воздействия на будущий урожай.   

Полина ДОРОЖКИНА

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