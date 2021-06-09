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Православные отмечают 10 июня великий праздник – Вознесение Господне. По Библии, когда Иисус Христос воскрес, он еще 40 дней находился на земле, в последний из них произнес проповедь перед учениками, благословил их и вознесся на небо.
Также чтут святого Никиту Халкидонского.
На Вознесение в храмах идут богослужения. Принято вспоминать усопших родственников и помогать всем.
В народе также именовали дату днем Никиты Гусятника, поскольку считали святого покровителем домашней птицы. К ней относились особо бережно – чтобы не погибла. Гусей выгоняли пастись на свежую траву, а гусятам готовили кашу с измельченными вареными яйцами.
Семейные на Руси проводили обряд "кумовление". Девушки и замужние женщины, желающие стать названными сестрами, поутру шли на поляну и совершали там ритуал.
Крестьяне задабривали землю, чтобы дала богатый урожай.
Злиться, ссориться, произносить грубые слова и ругательства не следует, иначе семья распадется. Наводить порядок в доме и стирать не рекомендуется: грозят неприятности.
Приглашать гостей нежелательно, а то удачу и везение унесут. Не полагается оставлять окна и двери открытыми настежь – к бедам. Мужчинам не годится работать в поле и на огороде, чтобы не остаться без мужской силы.
Позволяется купаться в реках и озерах. Разрешено выпекать пирожки, булочки в виде лестниц, а также блины в форме обуви. Желательно приготовить на стол блюда из мяса, рыбы, молока. Следует помогать бедным и голодным. Хорошо бы порадовать близких подарками.
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