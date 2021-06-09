В судьбах некоторых людей могут повториться давно забытые печальные события

В четверг, 10 июня, мир столкнется с важным космическим явлением. Для жителей России заметное глазу кольцеобразное солнечное затмение станет первым за 50 лет.

Несмотря на то, что это космическое явление, безусловно, будет захватывающим, оно может принести большие беды в судьбы людей. Какие неприятности несет с собой небесное событие, рассказала опытный астролог Ольга Гранкина.

Эксперт по космическим делам пояснила, что такого рода явления происходят крайне редко. Основной подвох кроется в том, что спрогнозировать последствия кольцеобразного затмения не могут даже самые даровитые предсказатели.

Необычные перемещения космических объектов могут оказать весьма негативное влияние на жизни людей, однако последствия их воздействия будут видны только спустя ощутимый промежуток времени. Такое коварство небесных светил беспокоит даже опытных астрологов.

Более того, это событие завершит первый в текущем году коридор затмений. Такой период обычно утверждает программу жизни на ближайшие 18 лет. А еще может "вернуть" человека в прошлое на те же годы.

Так что, если 18 лет назад, в 2003-м, в жизни произошло страшное несчастье, нужно быть готовым к похожей беде в текущем году, предупреждает издание "Московский комсомолец".

Гранкина также посоветовала людям отказаться от принятия серьезных решений, быть особенно внимательными на дорогах и прислушиваться к собственной интуиции. В таком случае негативное влияние космического события можно будет нивелировать.

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