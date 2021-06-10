Приметы на 11 июня: что нельзя делать на Федосью Колосяницу-Гречушницу

Приметы на 11 июня: что нельзя делать на Федосью Колосяницу-Гречушницу
Фото: Patrick Frischknecht/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Уезжать далеко не следует: в пути возможны кражи, аварии, травмы

Церковь поминает 11 июня двух святых Феодосии. Одна – Тирская – долго страдала за веру и была казнена. Другая – Константинопольская – известна тем, что защищала икону Христа.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 11 ИЮНЯ

На Руси дату именовали Федосьей Колосяницей, и неспроста. В этот день начинала колоситься рожь. Девушки в ее честь водили хороводы и пели, а затем с парнями катались по всходам.

Кроме того, принято было сеять гречиху и сажать бобы. Потому Федосью величали еще и Гречушницей.

В этот день особое внимание наши предки уделяли домашней скотине. Ее кормили испеченным хлебом – для плодовитости.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 11 ИЮНЯ

  • Быстрое возвращение пчел в ульи сулит ливень.
  • Если много пауков видно, и туман стелется, установится хорошая погода.
  • Днем ветер дует в одном направлении, а ночью усиливается, значит, будут часто идти дожди.
  • Тишина и сильная жара предвещают грозу или град.
  • Солнце светит ярко – к теплому сентябрю.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ИЮНЯ

Браться за новые дела не положено, а то возникнут финансовые проблемы и неприятности в личной жизни. Прыгать и бегать не разрешается, чтобы не навалились беды. Не следует уезжать далеко: в пути возможны кражи, аварии, травмы.  Ввязываться в ссору ни к чему, иначе она затянется, и отношения навсегда разладятся.

Также не рекомендуется тосковать и печалиться, чтобы такою не стала вся жизнь. Выходя из дома, нежелательно смотреть на солнце – это приведет к трудностям с дыханием или помешательству. Запрещено отправляться на охоту, там ждет неудача. Не стоит жениться и выходить замуж: супруги будут несчастны, а развестись им не удастся.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 11 ИЮНЯ

Этот день следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение. Позволяется сходить на рыбалку: там ждет большой улов. Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома – это убережет от неприятностей.

Ранее стали известны приметы и суеверия на финансовую удачу. Следуя им, можно достичь того, чтобы деньги водились в доме.

Полина ДОРОЖКИНА

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