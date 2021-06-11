Эта суббота не всем подходит для серьезных дел

Растущая Луна 12 июня будет находиться в созвездии Рака. Всем знакам зодиака окажется непросто. Будет немало горячих споров и недоразумений, мелких ошибок и досадных промахов. Не стоит подписывать документы. А в общении, наоборот, все сложится удачно: поссорившиеся помирятся, разорванные связи восстановятся.

Овен

Для представителей этого знака зодиака наступает благоприятный момент для налаживания тесных контактов с окружающими. Удачной будет поездка. Можно пригласить в гости соседей или друзей, провести время с родными. Порадует романтическое свидание.

Телец

И деловые и личные встречи Тельцов 12.06.2021 пройдут отлично. Вам удастся завоевать авторитет у новых знакомых, в том числе случайных. Повидайтесь с близкими. Стройте планы и обсуждайте будущее. Не торопитесь приобретать вещи, чтобы позже не жалеть.

Близнецы

Практичность и трезвая оценка реальной ситуации поможет Близнецам действовать правильно. Есть вероятность финансовых поступлений и получения подарка. В личных отношениях не исключено преобладание сильных эмоций, контролируйте их.

Рак

Необычные предложения от друзей могут получить 12 июня Раки. Такое придется вам по вкусу. Благодаря самому романтическому настроению вас переполнит желание окружить близких заботой и любовью. Уделите внимание самочувствию: оно может подкачать.

Лев

Только спокойствие и доброжелательность помогут Львам пережить этот нелегкий день. В противном случае ожидают сильные волнения и переживания. Постарайтесь меньше нервничать, тогда все, что захотите, получится. Устройте вечеринку, развлекитесь с друзьями.

Дева

Сложно будет 12.06.2021 Девам Нужно держать эмоции и язык под контролем, чтобы не произошло серьезной ссоры с окружающими. Прекрасный совет дадут родные и приятели постарше. Хорошо пройдет время с теми, кто разделяет ваши интересы и увлечения.

Весы

Хорошо бы Весам устроить себе небольшой отпуск, хотя бы на пару дней - сменить обстановку, провести время в приятном месте в компании интересных людей, которые станут верными друзьями. Дома к вам могут прибыть родственники, с которыми давно не виделись.

Скорпион

Много прекрасного время ожидает 12 июня Скорпионов. Есть шанс уехать в путешествие, отправиться с семьей на природу. Любимый человек порадует сюрпризом – позовет туда, где вы отлично проведете время, что оставит массу незабываемых впечатлений.

Стрелец

Отбиваться от недоброжелателей придется Стрельцам, что может сильно утомить. В общении желательно проявить сдержанность и дипломатичность. Позаботьтесь о близких. Найдите время, чтобы восстановить силы. Вечером не исключены романтические свидания.

Козерог

Благодаря мудрости и достойному поведению Козероги 12.06.2021 завоюют уважение окружающих. Благоприятное время для больших перемен в жизни. Возможно, вам захочется устроить любимому человеку приятный сюрприз. Избавиться от усталости поможет отдых.

Водолей

Хорошо пройдет эта суббота у Водолеев. С домашними делами вы справитесь. Есть вероятность прихода неожиданных гостей, с которыми будет весело. Можно выехать за город на пикник с семьей и друзьями. В личных отношениях желательно проявить инициативу.

Рыбы

Прекрасное настроение будет 12 июня у Рыб. Вы многим поможете решить какие-то недоразумения, уладите споры и разногласия. Желательно устроить семейный праздник, пригласить на него родных и друзей. Вторая половинка одарит вас любовью и вниманием.

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