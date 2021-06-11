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Православные 12 июня чтут святого Исаакия. Он был исповедником, а также игуменом Далматской обители.
На Руси дату именовали днем Иссакия Змеевика, или Змеиным праздником. Считали, что все змеи выбираются из нор и отмечают торжество – устраивают "свадьбы", пляшут.
Из-за этого не принято было выходить из дома и тем более отправляться в лес и другие места, где можно наткнуться на пресмыкающихся. Наши предки даже церкви 12 июня не посещали.
Ходить в лес нежелательно, чтобы не ужалила змея. Не рекомендуется жечь костер – это привлечет зло. Выяснять отношения, ссориться и грубить в этот день особенно не следует: примирения не будет.
Запрещается брать себе и нести в дом найденные деньги, иначе всех близких ждут болезни и несчастья. Не положено знакомиться, в противном случае пострадает вся семья. Отказывать в помощи не стоит, чтобы не случилось плохого.
Убивать змею не разрешается, а то другие могут ужалить не только того, кто это сделал, но и его родных. Ни к чему покупать посуду – она расколется или треснет, и на семью обрушатся денежные проблемы. Мужчины и парни не должны дарить своим избранницам шкатулки: дамы будут таить от них секреты, которые станут причиной расставания.
Найденные деньги следует отдать бедным или пожертвовать на благотворительность.
До этого "Утро.ру" писало, когда нельзя мыть посуду в гостях. Иногда желание помочь может привести к не очень хорошим последствиям.
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