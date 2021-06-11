Запрещено брать себе и нести в дом найденные деньги, иначе всех близких ждут болезни и несчастья

Православные 12 июня чтут святого Исаакия. Он был исповедником, а также игуменом Далматской обители.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 12 ИЮНЯ

На Руси дату именовали днем Иссакия Змеевика, или Змеиным праздником. Считали, что все змеи выбираются из нор и отмечают торжество – устраивают "свадьбы", пляшут.

Из-за этого не принято было выходить из дома и тем более отправляться в лес и другие места, где можно наткнуться на пресмыкающихся. Наши предки даже церкви 12 июня не посещали.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 12 ИЮНЯ

Если совы ночью кричат, грядет резкое и долгое похолодание.

С утра на папортнике листья скручены – будет солнечно и тепло.

Цветущий шиповник предвещает очень суровую зиму без снега.

Паутинка в доме сулит ненастье.

Засуетившиеся шмели предупреждают о ливне.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 ИЮНЯ

Ходить в лес нежелательно, чтобы не ужалила змея. Не рекомендуется жечь костер – это привлечет зло. Выяснять отношения, ссориться и грубить в этот день особенно не следует: примирения не будет.

Запрещается брать себе и нести в дом найденные деньги, иначе всех близких ждут болезни и несчастья. Не положено знакомиться, в противном случае пострадает вся семья. Отказывать в помощи не стоит, чтобы не случилось плохого.

Убивать змею не разрешается, а то другие могут ужалить не только того, кто это сделал, но и его родных. Ни к чему покупать посуду – она расколется или треснет, и на семью обрушатся денежные проблемы. Мужчины и парни не должны дарить своим избранницам шкатулки: дамы будут таить от них секреты, которые станут причиной расставания.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 12 ИЮНЯ

Найденные деньги следует отдать бедным или пожертвовать на благотворительность.

До этого "Утро.ру" писало, когда нельзя мыть посуду в гостях. Иногда желание помочь может привести к не очень хорошим последствиям.