"Кармический бумеранг": каким знакам придется ответить за свои поступки в июне

"Кармический бумеранг": каким знакам придется ответить за свои поступки в июне
Фото: Утро.ру
Для некоторых людей начало лета станет сложным периодом

Главным событием первого месяца текущего лета стало Солнечное затмение. Такие необычные космические явления всегда оказывают колоссальное влияние на жизни людей. По словам опытного астролога Елены Стоцкой, подобного рода перипетии на небосклоне грозят серьезно подпортить жизнь некоторым знакам зодиака.

Впрочем, как обычно и бывает, люди во всех своих неприятностях виноваты сами. Солнечное затмение лишь запустит так называемый "кармический бумеранг". То есть именно в июне некоторым придется платить по счетам и отвечать за свои неблаговидные поступки в прошлом.

Для того чтобы минимизировать последствия "кары небесной" Близнецам, Овнам, Скорпионам и Весам нужно будет бросить все усилия на налаживание теплых, дружеских отношений среди родственников. Звезды советуют представителям этих знаков зодиака организовывать как можно больше крупных семейных мероприятий в июне, вместе с родными выезжать на природу и отправляться на прогулки.

А вот Раков и Тельцов июнь будет искушать сребролюбием. Задача этих знаков не поддаваться алчности: бросать все и сломя голову мчаться за дополнительной ножевой – очень плохая идея. Такое поведение может обернуться серьезным разладом в семье и проблемами на работе. Также следует избегать сомнительных подработок. При этом относиться к имеющимся деньгам нужно бережливо, иначе они утекут сквозь пальцы.

Больше всего опасности таит 23 июня. В этот день Ракам и Стрельцам нужно быть особенно внимательными. Добрые поступки и одобрение родных людей может заметно улучшить ситуацию, передает издание Ftimes.

Ранее астролог Анастасия Широкова рассказала, какие знаки попадут под влияние планеты любви в июне.

Ольга ФЕДОРОВА

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