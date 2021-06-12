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13 июня в народе прозвали днем Еремея
Распрягальника. Обычно к этой дате заканчивались посевные работы.
На Еремея Распрягальника особо почитали лошадей. Так как посевы ржи и пшеницы были завершены, животным давали отдохнуть. За ними всячески ухаживали – тщательно мыли, угощали разными лакомствами.
В этот день крестьяне отдыхали – проводили время с домашними и друзьями, вечером собирались на посиделки. Молодежь водила хороводы и пела.
Чтобы привлечь удачу и богатство, дома украшали цветами и ветками березы.
Если вокруг рябины вьется много пчел – это к хорошей погоде.
Если 13 июня будет холодно, это значит, что и зима будет суровой.
Тепло на Еремея Распрягальника сулило хороший урожай.
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