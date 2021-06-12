Это время считалось началом настоящего лета

13 июня в народе прозвали днем Еремея Распрягальника. Обычно к этой дате заканчивались посевные работы.



Что можно делать 13 июня 2021 года

На Еремея Распрягальника особо почитали лошадей. Так как посевы ржи и пшеницы были завершены, животным давали отдохнуть. За ними всячески ухаживали – тщательно мыли, угощали разными лакомствами.

В этот день крестьяне отдыхали – проводили время с домашними и друзьями, вечером собирались на посиделки. Молодежь водила хороводы и пела.

Чтобы привлечь удачу и богатство, дома украшали цветами и ветками березы.

Что нельзя делать на Еремея Распрягальника

Плохой приметой считалось ездить в этот день на лошади.

13 июня не стоит переезжать и отправляться в дальнюю дорогу – не оберешься проблем.

Нельзя было ругаться и слишком громко разговаривать. Суеверные считали, что так можно привлечь нечистую силу и накликать беду.

Не стоит поднимать булавку, которую кто-то обронил. Считалось, что на ее острие копится негативная энергия, которая может перейти на того, кто ее подобрал.

Народные приметы на 13 июня

Если вокруг рябины вьется много пчел – это к хорошей погоде.

Если 13 июня будет холодно, это значит, что и зима будет суровой.

Тепло на Еремея Распрягальника сулило хороший урожай.