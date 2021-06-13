Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня
pixabay.com
Грядущие будни обещают перемены многим людям

Грядущая неделя обещает быть стабильной и располагающей для активной работы над собой.

Овен

Масса дел, с которыми нужно было разобраться еще вчера. Обратите внимание на договоры, которые необходимо подписать. Вспомните о старых друзьях – не мешало бы их проведать. Вам предстоит часто передвигаться на личном транспорте  – не только по рабочим, но и по семейным вопросам.

Телец

Пора серьезных изменений на личном фронте. У вас есть все шансы для того, чтобы встретить свою половинку.  Неделя богата на встречу с друзьями и поездки за город. Остерегайтесь необдуманных поступков.

Близнецы

Ваш основной приоритет остается неизменным – это работа. Не исключены сложные поручения от начальства. Сделайте все на высшем уровне, как вы умеете. Выходные дни лучше всего провести в семейном кругу.

Рак

Неделя искушений и провокаций со стороны недоброжелателей. Звезды откроют вам глаза на некоторых людей. Ожидается пробуждение интереса ко всему, что представляет загадку – возможно, именно вам суждено раскрыть закрытую доселе тайну.

Лев

Весьма яркая и богатая на эмоции неделя. Пора знакомств и веселья. Однако под конец лучше всего расслабиться и побыть наедине – на выходных душа потребует уединения и спокойствия.

Дева

Проявляйте активность при достижении намеченных целей. Не забывайте о том, что ключ к успеху – дисциплина и постоянство. Но при этом не проявляйте лишней уступчивости.

Весы 

Старайтесь добросовестно относиться к своей работе. Проявляйте хватку и гибкость. Ваша главная задача на этот раз – сохранить фокус на самом главном и сдать все долги в срок.

Скорпион

Не исключено выгодное предложение о новой работе. Обдумайте, тщательно взвесьте все "за" и "против". Ожидаются профессиональные конфликты с коллегами. Ни в коем случае не переводите все в личную плоскость.

Стрелец

Ветер положительных перемен. Возможно, для кого-то придет время бежать за детскими вещами или искать квартиру побольше. Не форсируйте события – в противном случае вы потеряете много денег.

Козерог

Неделя для обустройства своего дома. Можно подумать о том, какую бытовую технику стоит приобрести. Ваше стремление к знаниям и расширению кругозора весьма похвально – звезды не оставят это в стороне.

Водолей

Кому-то улыбнется удача в поисках спутника. Старайтесь чаще быть в общественных местах и выходить на улицу. Всегда проявляйте инициативу.

Рыбы

Ваши отношения – в ваших руках, как бы банально это ни звучало. Работайте над отношениями с половинкой, и ваша связь станет еще более доверительной. Некоторым козерогам и вовсе пора готовиться к свадьбе и объявлять о помолвке.

Ранее астролог Анастасия Широкова рассказала, какие знаки зодиака попадут под влияние в июне под влияние Венеры.

Егор МАЛКОВ

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