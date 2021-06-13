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Православные христиане отмечают 14 июня Устинов день – традиционно на Руси в эту пору было принято заниматься посевом гречихи. А церковь чествует великомученика Иустина Философа с его последователями, которые умерли за христианское вероисповедание.
Считается, что именно в этот день природа окончательно отпускает холода, а вокруг все начинает цвести. Ведь именно в первый месяц лета самые долгие дни и наиболее короткий ночной период.
Традиции и обычаи в Устинов день
По сложившейся традиции, именно в этот день можно отдохнуть от надоедливых людей, которые проявляют назойливость. Для этого на Руси брали ивовый прут, вставляя его между собственным следом и следом, оставленным соседом, от которого крестьянин устал. В этот жен день принято отправляться в лес за полезными травами.
Также принято проводить время за домашними хлопотами: перебирать содержимое шкафов, прибираться в углах и наводить на участке порядок.
Что запрещается на 14 июня
Опасно клеветать и врать по мелочи – вы рискуете навлечь на себя беду. Девушкам не рекомендуется выходить из дома, а мужьям стоит принять прощение от своих жен, если те провинились. Иначе, по поверью, мужчина лишится уважения к себе.
Запрещается рвать целебные травы с корнями – иначе лекарство пойдет только во вред.
Приметы на 14 июня
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