Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день

Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
Boris Roessler/www.globallookpress.com
Запрещено клеветать и врать по мелочам

Православные христиане отмечают 14 июня Устинов день – традиционно на Руси в эту пору было принято заниматься посевом гречихи. А церковь чествует великомученика Иустина Философа с его последователями, которые умерли за христианское вероисповедание.

Считается, что именно в этот день природа окончательно отпускает холода, а вокруг все начинает цвести. Ведь именно в первый месяц лета самые долгие дни и наиболее короткий ночной период.

Традиции и обычаи в Устинов день

По сложившейся традиции, именно в этот день можно отдохнуть от надоедливых людей, которые проявляют назойливость. Для этого на Руси брали ивовый прут, вставляя его между собственным следом и следом, оставленным соседом, от которого крестьянин устал. В этот жен день принято отправляться в лес за полезными травами.

Также принято проводить время за домашними хлопотами: перебирать содержимое шкафов, прибираться в углах и наводить на участке порядок. 

Что запрещается на 14 июня

Опасно клеветать и врать по мелочи – вы рискуете навлечь на себя беду. Девушкам не рекомендуется выходить из дома, а мужьям стоит принять прощение от своих жен, если те провинились. Иначе, по поверью, мужчина лишится уважения к себе.

Запрещается рвать целебные травы с корнями – иначе лекарство пойдет только во вред.

Приметы на 14 июня

  • Ветер поднялся – к урожайному хлебу;
  • Радуга по утру – ждать к вечеру дождя;
  • Солнце на чистом небе – к богатому урожаю льна, а пасмурное небо – к обилию льна.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о приметах и суевериях для финансовой удачи.

Егор МАЛКОВ

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