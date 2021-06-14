Эксперт советует не поддаваться эмоциям

Популярный астролог, ведущая Василиса Володина рассказала о том, какой сложится предстоящая неделя. С 14 по 20 абсолютно всем представителям зодиакального круга предстоит пережить немало событий – речь идет не только о личных проблемах, но и об обстоятельствах на глобальном уровне.

Именно в эту неделю, отмечает астролог, весьма непросто дать конкретный прогноз. По словам Володиной, в период с 14 по 20 июня наблюдается квадрат Сатурна и Урана. А предстоящая встреча президента России и Соединенных Штатов, намеченная на 16-число – один из частных случаев этого явления, сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на предсказание Володиной.

На обывательском же уровне, сообщила астролог, неделя грядущая станет "мешаниной событий", в которой не будет осмысленности. Людям не стоит ждать ничего особенного в личной жизни.

В реальности же, напоминает телеведущая, чаще всего жизнь не богата на яркие события – ежедневная рутина как она есть. Однако не стоит придавать этому негативное значение – речь идет о залоге стабильности.

Астролог рекомендует контролировать себя, не поддаваясь лишним переживаниям, зацикливать внимание не на своем эмоциональном состоянии, но на фактах. Василиса также предупредила, что лишь индивидуальный гороскоп позволит пролить свет на обозримое будущее – только так желающие узнают о конкретных событиях.

Ранее астролог Елена Стоцкая дала прогноз для всех знаков зодиака на июнь 2021 года. В этот месяц звезды как никогда влияют на судьбы людей. По словам Стоцкой, некоторые рискуют серьезно подпортить жизнь остальным, поэтому нужно проявлять сдержанность и осторожность.