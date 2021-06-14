В этот день крайне опасно заключать любые сделки

В эту дату православная церковь чтит святителя Никифора исповедника. Издревле наши предки верили, что 15 июня нельзя вести переговоры, заключать сделки с партнерами или вести бытовые работы. Считалось, что любое дело ждет провал.

Традиции и обычаи на 15 июня

На Руси в этот день молодежь устраивала веселье: водили хороводы вокруг украшенной лентами березы. Девушки плели венки, которые были оберегами от злых людей и несчастий. Венки скармливали животным, клали в полях для богатого урожая и сжигали, чтобы не знать бед.

Что нельзя делать 15 июня

1. В этот день не стоит подметать. Считается, что можно проводить лишь влажную уборку, иначе можно лишиться благополучия.

2. Чтобы избежать несчастий, не нужно носить вещи с металлическими элементами.

3. Стоит воздержаться от походов на кладбище и от воспоминаний об умерших родственниках.

4. На Руси верили, что в эту дату активничают русалки, поэтому купаться в водоемах запрещалось.

5. Беременным нельзя совершать покупки.

6. Ходить на охоту опасно – можно наткнуться на медведя.

Что можно делать 15 июня

В этот день важно думать о хорошем, не зацикливаясь на негативных мыслях. Также необходимо сплести венок для защиты от различных бед.

Приметы и суеверия 15 июня

1. Карканье ворон – к дождю и прохладе.

2. Сколько пернатых в небе заметил человек, столько хороших новостей его ждет в будущем году.

3. Если душно – грядет непогода.

4. Сильный ветер – к дождю.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 14 по 20 июня.