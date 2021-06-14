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В эту дату православная церковь чтит святителя Никифора исповедника. Издревле наши предки верили, что 15 июня нельзя вести переговоры, заключать сделки с партнерами или вести бытовые работы. Считалось, что любое дело ждет провал.
На Руси в этот день молодежь устраивала веселье: водили хороводы вокруг украшенной лентами березы. Девушки плели венки, которые были оберегами от злых людей и несчастий. Венки скармливали животным, клали в полях для богатого урожая и сжигали, чтобы не знать бед.
1. В этот день не стоит подметать. Считается, что можно проводить лишь влажную уборку, иначе можно лишиться благополучия.
2. Чтобы избежать несчастий, не нужно носить вещи с металлическими элементами.
3. Стоит воздержаться от походов на кладбище и от воспоминаний об умерших родственниках.
4. На Руси верили, что в эту дату активничают русалки, поэтому купаться в водоемах запрещалось.
5. Беременным нельзя совершать покупки.
6. Ходить на охоту опасно – можно наткнуться на медведя.
В этот день важно думать о хорошем, не зацикливаясь на негативных мыслях. Также необходимо сплести венок для защиты от различных бед.
1. Карканье ворон – к дождю и прохладе.
2. Сколько пернатых в небе заметил человек, столько хороших новостей его ждет в будущем году.
3. Если душно – грядет непогода.
4. Сильный ветер – к дождю.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 14 по 20 июня.
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