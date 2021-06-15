Думать о плохом в эту среду не полагается, а то дурные мысли воплотятся в жизнь

Верующие поминают 16 июня двух Лукианов – Бельгийского и Антиохийского. Оба пострадали за веру православную.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 16 ИЮНЯ

В народе дату называли Лукьяна Ветреника, или Ветряка. Это пошло от традиции угадывать по тому, откуда ветер дует, погоду и каким будет урожай. Еще на Руси именовали 16 июня "Колодцем", ведь в этот день было принято копать такие сооружения.

Крестьяне после утренней молитвы выходили в поля и просили Лукьяна о теплых ветрах. А целители собирали лекарственные травы: верили, что они обретают особую силу.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 16 ИЮНЯ

Если с утра туман стелется по воде, будет ясно.

Целый день идущий дождь сулит много грибов.

Вихрь поднимается кверху и вращается, значит, на несколько дней установится солнечная погода.

Гроза в этот день предвещает неудачный сенокос.

Северный ветер дует – к погожему дню, южный – к богатому урожаю.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 ИЮНЯ

Не стоит рассказывать, что приснилось, особенно плохое, а то сбудется и очень быстро. Идти навстречу восточному ветру не рекомендуется, чтобы не навлечь на себя и близких болезни и горести. Держать руки в карманах, где лежат деньги, не полагается: начнутся финансовые проблемы.

Сушить постиранные белье и одежду в доме нежелательно, чтобы давние невзгоды и трудности не повторились. Запрещено думать о плохом – дурные мысли в жизнь воплотятся. Если южный ветер разгулялся, одиноким девушкам не следует сидеть дома, чтобы жениха не прозевать.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 16 ИЮНЯ

Нужно открыть все окна и двери – пусть ветер выдует из дома все плохое. Одежду больного родственника следует вывесить на улицу, тогда все его хвори улетучатся.

Ранее сообщалось, как уберечь огород от дурного глаза. Чтобы завистливым людям не удалось навредить будущему урожаю, нужно воспользоваться несколькими способами защиты.

