Гороскоп на 17 июня 2021 года

Гороскоп на 17 июня 2021 года
Фото: Утро.ру
В этот четверг расположение планет может оказать негативное влияние на разные стороны жизни

Расти 17 июня Луна будет уже в Деве. Для практической деятельности этот день мало кому подходит. Некоторые даже лишатся шанса сделать хорошую карьеру. С финансами тоже не все будет хорошо, надо избегать крупных трат. Зато укрепятся старые любовные связи или начнутся новые романы. Общение и отдых будут приятными.

Овен

При  работе с коллегами Овнам надо быть внимательнее, разумнее и расчетливее. Если будете действовать аккуратно и не станете слушать чужих советов, не ошибетесь. Возможно появление новых целей, сулящих значительный доход. От приобретений воздержитесь.

Телец 

Браться за новые дела 17.06.2021 Тельцы могут смело и без оглядки. Вас поджидает немало сюрпризов приятных новостей и даже приключений. Новые знакомые окажутся симпатичными людьми. Требуемую поддержку окажут друзья. Домашние дела не утомят.

Близнецы

Трудиться буквально не покладая рук придется в этот четверг Близнецам. Все удастся на славу, если примете помощь от коллег. Некоторые будут разгребать бумаги и подписывать много документов. Есть вероятность сильной усталости, отдохните, поезжайте за город.

Рак

Активность, твердость и настойчивость помогут Ракам 17 июня справиться с массой проблем. Контролируйте ситуацию и не расслабляйтесь. Свободное время звезды советуют провести с родными и друзьями. Начавшиеся романы окажутся недолгими.

Лев 

Благодаря целеустремленности и неиссякаемому оптимизму Львы в этот день сумеют во многом, а то и во всем, добиться желаемых результатов. Избегайте ссор с близкими. Есть вероятность повидаться со старыми знакомыми. В личной жизни все будет тихо и спокойно.

Дева

Новые задачи Девы 17.06.2021 выполнят, замыслы реализуют, серьезные вопросы решат. Эмоции нужно держать в узде. Не переусердствуйте в занятиях спортом, чтобы не получить травм. Питайтесь нормально, не всухомятку, а то подорвете здоровье.  

Весы

Энергия и силы Весов будут прибывать. Со многими удастся договориться. Полученное известие, касающееся работы, сулит хороший доход. Обдумайте все, примите советы коллег и друзей, и все получится. В отношениях с любимыми будет полная гармония.

Скорпион

Успеха добьются Скорпионы, начавшие в этот день новые дела. Будьте терпеливее, не раздражайтесь. Отложите решение финансовых вопросов. Не исключены хорошие перемены в личной жизни, судьбоносное знакомство или встреча со второй половинкой.

Стрелец

Карьерного роста 17 июня у Стрельцов не предвидится. Не спешите действовать, хорошо обдумайте каждый шаг и будьте решительны и настойчивы в достижении цели. Порадуют знакомства и встречи. Некоторым из тех, кто в отпускнике, придется трудиться на огородах.

Козерог

Опыт и расчетливость в этот четверг помогут Козерогам добиться успехов без особого труда. Могут возникнуть и трудности, но вы их сумеете преодолеть. Чтобы избежать ссор в семье, идите на уступки. Вечером приятный сюрприз может преподнести любимый человек.

Водолей

Смену места работы и воплощение планов Водолеям 17.06.2021 лучше отложить. Получится найти новый источник дохода. Удачно пройдут командировки и дальние поездки. Не передайте. Уделите время спокойному отдыху. Могут обостриться старые заболевания.

Рыбы

Завершить все дела желательно Рыбам. Внимательно заполняйте документы. Принимать важные решения нужно, хорошо и без спешки обдумав. Не исключено поступление интересного и выгодного предложения. Новый роман перерастет в серьезные отношения.До этого "Утро.ру" писало, каким знакам придется ответить за свои поступки в июне. Начало лета станет сложным периодом для некоторых: перипетии на небосклоне грозят серьезно подпортить им жизнь.  

Полина ДОРОЖКИНА

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