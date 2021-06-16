Разглядывать себя в окнах, в отражении в воде, в магазинных витринах не следует – можно лишиться любви

Приметы на 17 июня: что нельзя делать на Митрофана "Красный сарафан"

17 июня: какой праздник, традиции и обычаи, народные приметы, что можно, что нельзя делать на Митрофана "Красный сарафан"

Разглядывать себя в окнах, в отражении в воде, в магазинных витринах не следует – можно лишиться любви

Христиане 17 июня особо чтут Митрофана – святителя и патриарха Константинопольского. Он известен как очень мудрый, честный добрый, кроткий, был наделен даром предвидения.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 17 ИЮНЯ

Если на утренней заре душно, погода ухудшится.

Дождь, начавшийся в этот день, будет идти и в следующие два – три.

Ветер, дующий с юго-запада и сильный запах цветов сулят осадки.

Радуга встала на западе, значит, будет ненастно, на востоке – ожидается хорошая погода.

Безоблачное небо – к погожим дням.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 17 ИЮНЯ

На Руси дату называли днем Митрофана, а также Митрофаном Навозником – за то, что с этого времени на поля вывозили навоз. А еще величали "Митрофан Красный сарафан", ведь девушки носили такую одежду в этот день.

Крестьяне продолжали сеять гречиху и лен. При этом соблюдались определенные традиции и проводили обряды. Много работали на земле, чтобы собрать богатый урожай.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 ИЮНЯ

Допускать, чтобы в доме находились яйца с поврежденной скорлупой, и готовить из них блюда не следует, иначе те, кто будет их есть, заболеют. Печь пироги с кислыми ягодами не рекомендуется – вся жизнь будет такой.

Применять на огороде вместо навоза другие удобрения не годится, а то ничего не вырастет. Отплывать далеко от берега или произносить фразу "Иду за водой" не полагается: можно утонуть.

Разглядывать себя в окнах, в отражении в воде, в магазинных витринах не стоит, в противном случае велик риск лишиться любви. Обниматься при встрече с кем бы то ни было не разрешено – энергия уйдет. Также запрещается хлопать друг друга по плечам, чтобы не накликать болезни.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 17 ИЮНЯ

Смотреться в свое зеркало позволено. При встрече желательно только руку пожать.

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