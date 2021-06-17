Действовать в эту пятницу нужно без опасений и настойчиво

Луна 18 июня продолжает рост сначала в созвездии Девы, а около полудня перейдет в Весы. Благодаря накопленному опыту есть все шансы получить более высокую должность. Не лишним будет хорошо поработать, тогда вероятность пополнить доход возрастет в разы.

Овен

Добиться успехов на работе Овны сумеют, если выложатся на все сто. Воздержитесь от резкости в высказываниях, иначе напряженно будет складываться общение и в деловом, и в личном плане. Не исключены новые знакомства, одно из которых перерастет в интересный роман.

Телец

И самые непростые задачи Тельцы 18.06.2021 решат, выход из любой, даже самой запутанной, ситуации найдут. Благодаря трудолюбию, настойчивости и способностям вам удастся получить немалые деньги. Во второй половине дня воздержитесь от волнений.

Близнецы

Много трудностей придется преодолевать в этот день Близнецам. Не исключены короткие командировки. Есть шанс получить небольшую прибыль. В личной жизни намечаются перемены к лучшему. Порадуют сюрпризы от любимого человека и романтические признания.

Рак

Отношения с начальством и коллегами 18 июня у Раков не будут складываться. Держите эмоции под контролем, и все получится. С делами нужно разбираться самостоятельно. Вечером возможен приход гостей. Получится хорошо провести время и отдохнуть.

Лев

Во многих делах Львов в эту пятницу ждут успехи. Старые знакомые помогут реализовать давние замыслы. Есть вероятность получить новую должность или заманчивое предложение по работе. Избегайте чрезмерных нагрузок, воздержитесь от спиртного, берегите здоровье.

Дева

Поставленных целей Девам 18.06.2021 удастся достичь без особого труда, опираясь на поддержку окружающих. Не торопитесь принимать важные решения. С финансами все будет стабильно. Любые поездки следует отложить, чтобы уберечься от больших неприятностей.

Весы

Немало задач понадобится выполнить в этот день Весам. Нужно будет срочно помочь родственнику или другу. Массу хороших впечатлений оставят путешествия. Можно активно отдохнуть или отправиться на вечеринку. Не исключены интересные знакомства.

Скорпион

Браться за дела Скорпионам 18 июня нужно, верно расставив приоритеты и отделив главное от второстепенного. Придется разбираться с серьезными финансовыми проблемами. Немало забот окажется дома. Найдите время побыть на природе и расслабиться.

Стрелец

Благодаря настойчивости, трудолюбию и высокой степени ответственности Стрельцы в эту пятницу справятся с любой работой. Все препятствия вы успешно преодолеете и желаемых результатов добьетесь. Оптимизм и чувство юмора помогут в личных отношениях.

Козерог

Дел у Козерогов 18.06.2021 окажется с лихвой. Некоторые планы придется менять. Новые задачи дадут шанс раскрыть свои способности. Принятие серьезных решений нужно отложить. Будьте осторожнее, действуйте, опираясь на здравый смысл, а не чувства.

Водолей

Непростой день ждет Водолеев. Будет катастрофически не хватать времени. Зато удастся познакомиться с интересным и опытным человеком. Не смешивайте деловые и личные отношения, тогда не поссоритесь с окружающими. Успешно решатся финансовые вопросы.

Рыбы

Достичь желаемых результатов удастся 18 июня Рыбам. Решительность и энергия помогут также решить вопросы о покупке или аренде жилья, ремонте квартиры или строительстве дома. Откажитесь от поездок. Будьте терпимее в отношениях с близкими.

На днях "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю – с 14 по 20 июня. Теперь можно проверить, что из обещанного сбылось в будни.

