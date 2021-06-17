Приметы на 18 июня: что нельзя делать в Ночь сон-травы

Приметы на 18 июня: что нельзя делать в Ночь сон-травы
Фото: Stefan Wackerhagen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Христиане поминают 18 июня святого Дорофея. Это был епископ Тирский, который пострадал за веру в Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 18 ИЮНЯ

На Руси эту дату называли днем Дорофея. Так как светлого времени суток становилось меньше, именовали 18 июня "Воробьиными ночами". Еще величали "Ночь сон-травы", поскольку такое растение начинало цвести.

В огородах и на полях старались вырвать сорняки, считая, что тогда их больше не будет. А по росе пытались разузнать, какой ожидается урожай.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 18 ИЮНЯ

  • Обильная роса на траве предвещает богатый урожай.
  • Плотный и густой туман стоит, значит, будет много грибов.
  • Если пауков стало больше, ожидается жара.
  • Солнце ярко засияло перед закатом в безоблачный день – к ненастью.
  • Запахшая сильнее, чем обычно, трава сулит дождь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 ИЮНЯ

Находиться на улице после полуночи не положено: на Руси верили, что можно тяжело заболеть. Брать в руки колющие и острые предметы не нужно, это поможет уберечься от больших горестей.

Спорить и ругаться нежелательно, а то грозят серьезные неприятности. Плохой сон рассказывать не стоит, а то исполнится. Знакомиться и говорить с чужими не разрешается, иначе зло будет.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 18 ИЮНЯ

Нужно больше времени уделить семье, любимым, домашним делам. Желательно положить в огороде лапоть – это поспособствует богатому урожаю вкусных плодов. Укладываясь спать, хорошо бы сон-траву под подушкой спрятать, тогда во сне удастся свое будущее узнать.

Ранее был опубликован календарь народных праздников июня. У каждой даты есть свое название, и не одно.    

Полина ДОРОЖКИНА

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