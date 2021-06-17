Пять наиболее вероломных указали астрологи

Как известно, у каждого человека свой характер. При этом немалое влияние оказывает то, под каким созвездием он родился. Как выяснилось, среди знаков зодиака есть самые злые и опасные.

Астрологи, подробно разобрав черты каждого, указали наиболее вероломных. Таких в списке набралось пять.

Особенно осторожными нужно быть со Скорпионами. Родившиеся под этим знаком, агрессивны, вспыльчивы, обидчивы. Они злопамятны и не упустят возможности отомстить тем, кто их задел. А также напористы и переступят через любого в достижении цели.

Чуть меньше, но тоже опасны Козероги. Их отличает расчетливость, отсутствие сострадания, властволюбие и желание быть над другими. Они думают только о себе и позаботятся о своем интересе, пренебрегая чужим в любом случае, даже если это будет неприлично.

Злыми также названы Овны. Рожденные под этим знаком, упрямы, не идут на компромисс. Они выберут момент, чтобы припомнить другим обиды, высказав и то, чего не было.

Не намного добрее и эгоистичные Львы. Если их не хвалить постоянно и долго, то можно попасть в немилость. Любят, чтобы им беспрекословно подчинялись, не приемлют никакой критики. Часто обижаются по мелочам и страдают приступами ревности. Если не удается воплотить свои амбиции, они становятся настоящими деспотами и тиранят всех окружающих.

Не такие злые Девы. И все же некоторые черты их характера могут оттолкнуть. Представители этого знака зодиака бывают так экономны, что становятся настоящими скупердяями. А еще они не способны прощать обиды, хотя и не мстят за это. Могут не только ворчать, но и скандалить, когда нарушаются их планы.

Остальные представляют меньшую опасность для тех, кто рядом. Самыми же добрыми являются Весы. Хотя, будучи слишком чувствительными, и они запомнят неудачные шутки в свой адрес, но приступами гнева это никому не грозит, отмечает Cosmo.

Ранее "Утро.ру" назвало самые бессердечные знаки зодиака. Таких оказалось три, и Скорпион занимает первое место.