Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Троицкую субботу

Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Троицкую субботу
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Далеко уезжать не стоит, а то случатся происшествия, которые негативно отразятся на будущем

Церковь отмечает в этот день один их больших праздников – Троицкую, или Вселенскую родительскую, субботу. Православные молятся в храмах, после чего идут к могилам родных и по-доброму вспоминают о них.

Еще особо чтят 19 июня Иллариона Далматского-Нового. Он известен как преданный сторонник христианства, провидец и чудотворец.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 19 ИЮНЯ

В 2021 году на этот день выпала Троицкая суббота. Принято бывать в местах захоронения родных, наводить там порядок, сажать деревья, кустарники и цветы.

В народном календаре день святого Иллариона именовали Ларионом Полольником-Пропольником, ведь в это время массово боролись с сорняками. Только их рвали вручную с корнями.

Наши предки все так же следили за направлением ветра, чтобы угадать, какую погоду готовит оставшееся лето. Еще толковали сны, придавая им огромное значение.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 19 ИЮНЯ

  • Раздающиеся поутру раскаты грома сулят дождь вечером: они глухие – будут небольшие осадки, звонкие – ожидается ливень.
  • Если внезапно стало холоднее, погода улучшится.
  • Засилье пчел на цветах указывает на ясный день.
  • Молчание жаворонков предвещает непогоду.
  • Ясно и тепло на Лариона – к большому урожаю зерновых.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ИЮНЯ

Не положено во Вселенскую родительскую субботу относить на кладбище пищу и спиртное. Ни к чему также стирать, шить, вязать и наводить порядок в доме, проводить шумное и пышное застолье, устраивать гулянья.

На Лариона Полольника-Пропольника обсуждать в ветреный день на улице личные проблемы не следует, а то они усугубятся. Полоть на чужом огороде не рекомендуется – это приведет к большим неприятностям. Одновременно работать на грядках и в саду мужу и жене не годится, иначе они сильно и надолго поссорятся.

Запрещено уезжать далеко: случатся происшествия, которые негативно отразятся на будущем. Не разрешается выходить на новую работу, чтобы тамошний коллектив не ополчился и тайный недруг-кляузник не появился. Покупать и продавать недвижимость не стоит, чтобы не произошло обвала, пожара и другого бедствия.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 19 ИЮНЯ

В Троицкую субботу нужно подавать милостыню нищим. Дома следует устроить поминальный обед с кутьей. Надо попросить прощения у всех близких, кого обидели. Жилище необходимо украсить зеленью и цветами.

На Лариона пропалывать сорняки в огороде рекомендуется лишь хозяевам – это способствует достижению счастья и материального благополучия. Незамужним женщинам и девушкам желательно полить клумбы с цветами, тогда они станут более привлекательными для мужчин и парней.

До этого "Утро.ру" писало, какие вещи отталкивают достаток и финансовое благополучие. От них нужно избавиться, чтобы не прозябать в нищете.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

На Украине раскрыли план борьбы с "Северным потоком - 2" после его запуска

Незалежные подготовили два контрудара

Власти Польши парализовало от страха перед Россией после женевского саммита - СМИ

Истерика и призывы к конфронтации охватили всю страну, считает журналист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей