Далеко уезжать не стоит, а то случатся происшествия, которые негативно отразятся на будущем

Церковь отмечает в этот день один их больших праздников – Троицкую, или Вселенскую родительскую, субботу. Православные молятся в храмах, после чего идут к могилам родных и по-доброму вспоминают о них.

Еще особо чтят 19 июня Иллариона Далматского-Нового. Он известен как преданный сторонник христианства, провидец и чудотворец.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 19 ИЮНЯ

В 2021 году на этот день выпала Троицкая суббота. Принято бывать в местах захоронения родных, наводить там порядок, сажать деревья, кустарники и цветы.

В народном календаре день святого Иллариона именовали Ларионом Полольником-Пропольником, ведь в это время массово боролись с сорняками. Только их рвали вручную с корнями.

Наши предки все так же следили за направлением ветра, чтобы угадать, какую погоду готовит оставшееся лето. Еще толковали сны, придавая им огромное значение.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 19 ИЮНЯ

Раздающиеся поутру раскаты грома сулят дождь вечером: они глухие – будут небольшие осадки, звонкие – ожидается ливень.

Если внезапно стало холоднее, погода улучшится.

Засилье пчел на цветах указывает на ясный день.

Молчание жаворонков предвещает непогоду.

Ясно и тепло на Лариона – к большому урожаю зерновых.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ИЮНЯ

Не положено во Вселенскую родительскую субботу относить на кладбище пищу и спиртное. Ни к чему также стирать, шить, вязать и наводить порядок в доме, проводить шумное и пышное застолье, устраивать гулянья.

На Лариона Полольника-Пропольника обсуждать в ветреный день на улице личные проблемы не следует, а то они усугубятся. Полоть на чужом огороде не рекомендуется – это приведет к большим неприятностям. Одновременно работать на грядках и в саду мужу и жене не годится, иначе они сильно и надолго поссорятся.

Запрещено уезжать далеко: случатся происшествия, которые негативно отразятся на будущем. Не разрешается выходить на новую работу, чтобы тамошний коллектив не ополчился и тайный недруг-кляузник не появился. Покупать и продавать недвижимость не стоит, чтобы не произошло обвала, пожара и другого бедствия.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 19 ИЮНЯ

В Троицкую субботу нужно подавать милостыню нищим. Дома следует устроить поминальный обед с кутьей. Надо попросить прощения у всех близких, кого обидели. Жилище необходимо украсить зеленью и цветами.

На Лариона пропалывать сорняки в огороде рекомендуется лишь хозяевам – это способствует достижению счастья и материального благополучия. Незамужним женщинам и девушкам желательно полить клумбы с цветами, тогда они станут более привлекательными для мужчин и парней.

До этого "Утро.ру" писало, какие вещи отталкивают достаток и финансовое благополучие. От них нужно избавиться, чтобы не прозябать в нищете.

