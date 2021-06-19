Обязательно найдите время на поход в церковь

В этом году один из важнейших церковных праздников выпал на 20 июня. Считалось, что именно на Троицу Святой Дух сошел на Землю. Таким образом было доказано триединство Бога. Праздник относится к двунадесятым, а православные и вовсе считают его не менее важным, чем Рождество или Пасха.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 20 ИЮНЯ

В этот день наши предки вставали рано утром, умывались росой. Обязательно собирали капли полотенцем, затем высушивали и вытирались им. Считалось, что это приносит удачу.

У Троицы даже есть свой символ – молодая береза, которую обязательно освящали во время службы, а после хранили в качестве оберега от ненастья.

Также этот праздник считается предвестником лета. Именно с Троицы начинался сезон.

А вот праздновать свадьбу в этот день было нельзя, поскольку во время больших церковных праздников молодоженов не венчали.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 ИЮНЯ

Откажитесь от рукоделия. Шить, вязать в этот день считается плохой приметой.

Также не стоит работать в огороде или поле.

Категорически нельзя спорить и ругаться. Старайтесь, чтобы на Троицу ваши мысли были чисты.

Походы в парикмахерскую и салоны красоты тоже нужно перенести на другой день.

Не приветствуется тяжелая работа.





ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 20 ИЮНЯ

Обязательно сходите в церковь. Поблагодарите Бога за то, что имеете.

Также проведите время в компании семьи. Устройте совместный ужин. Однако от употребления алкоголя лучше отказаться. Стол нужно застелить новой скатертью – символом обновления и благополучия.

Можно заняться благотворительностью. Не отказывайте в помощи тем, кто об этом просит.

Если вы долгое время были с кем-то в ссоре, Троица – прекрасное время, чтобы восстановить отношения.





НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 20 ИЮНЯ

Если весь день стоит жара, лето будет засушливым.

Дождь идет целый день, значит в лесу будет много грибов.

Радуга символизирует богатство и благополучие.

Если парень поцелует девушку под березой, он на ней женится.

Попали под дождь – скоро все мечты исполнятся.

Плакать на Троицу – к богатству.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие дела в огороде нужно выполнить до Троицы.