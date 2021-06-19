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В этом году один из важнейших церковных праздников выпал на 20 июня. Считалось, что именно на Троицу Святой Дух сошел на Землю. Таким образом было доказано триединство Бога. Праздник относится к двунадесятым, а православные и вовсе считают его не менее важным, чем Рождество или Пасха.
В этот день наши предки вставали рано утром, умывались росой. Обязательно собирали капли полотенцем, затем высушивали и вытирались им. Считалось, что это приносит удачу.
У Троицы даже есть свой символ – молодая береза, которую обязательно освящали во время службы, а после хранили в качестве оберега от ненастья.
Также этот праздник считается предвестником лета. Именно с Троицы начинался сезон.
А вот праздновать свадьбу в этот день было нельзя, поскольку во время больших церковных праздников молодоженов не венчали.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие дела в огороде нужно выполнить до Троицы.
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