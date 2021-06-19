Приметы на 20 июня: что нельзя делать в день Святой Троицы

Приметы на 20 июня: что нельзя делать в день Святой Троицы
Фото: pixabay.com
Обязательно найдите время на поход в церковь

В этом году один из важнейших церковных праздников выпал на 20 июня. Считалось, что именно на Троицу Святой Дух сошел на Землю. Таким образом было доказано триединство Бога. Праздник относится к двунадесятым, а православные и вовсе считают его не менее важным, чем Рождество или Пасха. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 20 ИЮНЯ

В этот день наши предки вставали рано утром, умывались росой. Обязательно собирали капли полотенцем, затем высушивали и вытирались им. Считалось, что это приносит удачу. 

У Троицы даже есть свой символ – молодая береза, которую обязательно освящали во время службы, а после хранили в качестве оберега от ненастья. 

Также этот праздник считается предвестником лета. Именно с Троицы начинался сезон. 

А вот праздновать свадьбу в этот день было нельзя, поскольку во время больших церковных праздников молодоженов не венчали. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 ИЮНЯ

  • Откажитесь от рукоделия. Шить, вязать в этот день считается плохой приметой. 
  • Также не стоит работать в огороде или поле. 
  • Категорически нельзя спорить и ругаться. Старайтесь, чтобы на Троицу ваши мысли были чисты. 
  • Походы в парикмахерскую и салоны красоты тоже нужно перенести на другой день. 
  • Не приветствуется тяжелая работа.


ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 20 ИЮНЯ

  • Обязательно сходите в церковь. Поблагодарите Бога за то, что имеете. 
  • Также проведите время в компании семьи. Устройте совместный ужин. Однако от употребления алкоголя лучше отказаться. Стол нужно застелить новой скатертью – символом обновления и благополучия. 
  • Можно заняться благотворительностью. Не отказывайте в помощи тем, кто об этом просит. 
  • Если вы долгое время были с кем-то в ссоре, Троица – прекрасное время, чтобы восстановить отношения.


НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 20 ИЮНЯ

  • Если весь день стоит жара, лето будет засушливым. 
  • Дождь идет целый день, значит в лесу будет много грибов. 
  • Радуга символизирует богатство и благополучие. 
  • Если парень поцелует девушку под березой, он на ней женится. 
  • Попали под дождь – скоро все мечты исполнятся. 
  • Плакать на Троицу – к богатству. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие дела в огороде нужно выполнить до Троицы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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