Если загадать желание, оно непременно сбудется, верили наши предки

21 июня 2021 года – день летнего солнцестояния. Он будет самым длинным, а затем дни постепенно начнут укорачиваться, а ночи – становиться длиннее.



Существует ряд примет, которым наши предки старались следовать, чтобы привлечь удачу и отогнать от дома несчастья.

Что можно делать 21 июня

Девушки рано утром проводили ритуалы, чтобы долго оставаться молодыми и привлекательными. Для этого умывались водой из реки или росой.

День летнего солнцестояния считался удачным для сбора лекарственных растений.

Чтобы привлечь удачу и благосклонность Солнца, 21 июня можно надеть одежду зеленого или оранжевого цвета.

Суеверные считали, что загаданное в день летнего солнцестояния желание обязательно исполнится. Делать это нужно рано утром.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния – 2021

По приметам, 21 июня лучше не готовить ничего из теста. Как правило, выпечка не получается – то подгорит, а то не пропечется как следует. Может и тесто не подняться.

Плохой приметой в день летнего солнцестояния считалось сплетничать и ссориться. Суеверные не смотрели на свое отражение в воде и старались не заглядывать в чужие окна.

Если в этот день вам предстоят важные переговоры, не надевайте темную одежду. Это может привести к провалу.

Приметы на 21 июня 2021 года

Если в день летнего солнцестояния разразится гроза, это говорит о том, что остаток лета будет дождливым.

Непогода 21 июня – знак того, что урожай будет плохим.

Хорошие сны сбываются в течение нескольких дней. Если во сне увидели что-то дурное, это знак, что в вашей жизни нужны перемены – вы делаете что-то неправильно.