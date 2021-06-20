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21 июня 2021 года – день
летнего солнцестояния. Он будет самым длинным, а затем дни постепенно начнут
укорачиваться, а ночи – становиться длиннее.
Существует ряд примет, которым наши предки старались следовать, чтобы привлечь удачу и отогнать от дома несчастья.
Девушки рано утром проводили ритуалы, чтобы долго оставаться молодыми и привлекательными. Для этого умывались водой из реки или росой.
День летнего солнцестояния считался удачным для сбора лекарственных растений.
Чтобы привлечь удачу и благосклонность Солнца, 21 июня можно надеть одежду зеленого или оранжевого цвета.
Суеверные считали, что загаданное в день летнего солнцестояния желание обязательно исполнится. Делать это нужно рано утром.
Если в день летнего солнцестояния разразится гроза, это говорит о том, что остаток лета будет дождливым.
Непогода 21 июня – знак того, что урожай будет плохим.
Хорошие сны сбываются в течение нескольких дней. Если во сне увидели что-то дурное, это знак, что в вашей жизни нужны перемены – вы делаете что-то неправильно.
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